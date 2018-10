Βίντεο την στιγμή του σεισμού στην Ζάκυνθο

Ο ισχυρότερος σεισμός που έχει σημειωθεί στη Ζάκυνθο από το 1953 αναστάτωσε όχι μόνο το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Αθήνα, αλλά και την Ιταλία, τη Μάλτα, την Αλβανία, μέχρι και τη Λιβύη. Η στιγμή του σεισμού καταγράφηκε σε video που έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στα social media.

Σύμφωνα με μαρτυρίες χρηστών των social media, ο σεισμός είχε διάρκεια 15 με 30 δευτερόλεπτα!

A 6.9 magnitude earthquake took place in Greece today. The epicenter of the quake was reported to be in the Iyon Sea, 250 km west to Athens.

Users shared footage on social media of the quake, that happened in a depth of 16.6 km. pic.twitter.com/p4VrGUXT9y

