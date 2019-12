Το πρώτο τουρκικό drone έφτασε στα Κατεχόμενα

Στις 5:00 τα ξημερώματα απογειώθηκε το πρώτο τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος για τη βάση στο Λευκόνοικο από το Ντάλαμαν της Τουρκίας. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Αναντολού», το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2 κατευθύνθηκε προς τη βάση του Λευκονοίκου έπειτα από 5 ώρες πτήσης.

Turkey sends the first Bayraktar TB2 drone to Northern Cyprus. pic.twitter.com/KPywbW6Bht

— Ali Özkök (@Ozkok_A) December 16, 2019