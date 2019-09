Το νέο εξώφυλλο του Newsweek για τον Τραμπ

Σάλο έχει προκαλέσει το σαρκαστικό εξώφυλλο του Newsweek, το οποίο σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ σχετικά με την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ. Στο επικό εξώφυλλο που είναι δημιούργημα του CJ Burton απεικονίζεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να έχει κάτσει στους ώμους του Αγάλματος της Ελευθερίας με τίτλο «Come and get me» (Ελάτε να με πιάσετε). Ο Τραμπ κρατά επίσης τον πυρσό του Αγάλματος της Ελευθερίας στα χέρια του και το κείμενο εστιάζει στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να βγει στην αντεπίθεση καθώς πλέον έχει καταλάβει ότι όλη αυτή η ιστορία δεν είναι αστείο και μπορεί να του κάνει κακό.

Επίσης, στο πρωτοσέλιδο υπάρχουν και οι λέξεις «Αγνόησε, αρνήσου, κάνε επίθεση» στις οποίες «συμπυκνώνεται» η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Newsweek, ο Τραμπ θα προσπαθήσει να πάρει τον αγώνα με επίθεση στους εχθρούς του. Όποιος παλεύει όμως, δεν κερδίζει πάντα. Το 2009, για παράδειγμα, μήνυσε τον δημοσιογράφο της New York Times, Tim O’Brien, για δυσφήμηση, επειδή γράφει ότι η καθαρή αξία ιδιοκτησίας του Trump ήταν κάπου μεταξύ 150 εκατομμυρίων έως 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα δικαστήριο του Νιού Τζέρσεϋ έριξε την υπόθεση για έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Και σε μια κατάθεση που έλαβε ο δικηγόρος του O’Brien, ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Mary Jo White, ο οποίος θα προήδρευε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό τον Πρόεδρο Obama, ο Trump παραδέχθηκε ότι είχε επανειλημμένα ψέματα για την αξία των όσων έχει στην ιδιοκτησία του. Η αντεπίθεση στον O’Brien ήταν εντελώς αντιπαραγωγική. Ως πρόεδρος, ο Trump δεν είχε την πολυτέλεια να αγνοεί απλώς τις κρίσεις που τον περιβάλλουν. Η ιστορία σπάνια επαναλαμβάνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ο Τραμπ θα επιβιώσει πιθανώς, όπως ο Κλίντον, επειδή η καταδίκη απαιτεί ψηφοφορία των δύο τρίτων στην ελεγχόμενη Γερουσία του GOP.

Αλλά ένας επικός πολιτικός πόλεμος στην Ουάσινγκτον πρόκειται να αρχίσει. Η ανησυχία ανάμεσα σε κάποιους στο περιβάλλον του Trump μπορεί να δικαιολογηθεί: ένα χρόνο μετά, ένας επαρκής αριθμός Αμερικανών έχει κουραστεί από το δράμα και τις συγκρούσεις και να ξεφύγει και θα ψηφίσουν για να στείλουν τον Donald Trump σε συνταξιοδότηση.