Συνάντηση Χαρδαλιά με αντιπροσωπείες Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε σήμερα στην αίθουσα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντιπροσωπείες στελεχών του Αμερικανικού – Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), του Οργανισμού “AHEPA”, της Αμερικανοεβραϊκής Οργάνωσης B’nai B’rith International (BBI) και του Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CοP), που πραγματοποιούν επίσκεψη στην Ελλάδα.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς.

Επικεφαλής των αντιπροσωπειών των Οργανισμών ήταν ο President & CEO AHI κ. Nick Larigakis, ο Supreme President of AHEPA κ. Jimmy Kokotas, ο CEO of BBI κ. Daniel Mariaschin και ο CEO & Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations (CοP) κ. William Daroff.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα αμυντικής πολιτικής, συνεργασίας των χωρών Ελλάδας, Ισραήλ και ΗΠΑ, αλλά και οι επιπτώσεις των τρεχουσών περιφερειακών και διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης χαιρετισμό απηύθυναν o Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο President & CEO AHI κ. Nick Larigakis.