Συναγερμός: Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στο Μεξικό – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός στο Μεξικό. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το απόγευμα της Τρίτης το Μεξικό, σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε σε χερσαία περιοχή και εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Χαλάπα στο Μεξικό.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS), εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στην Κεντρική Αμερική.

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους, ενώ για την ώρα δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές ή θύματα.

Earthquake in Mexico City- still occurring – not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020