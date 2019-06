Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο – Νεκρός ο Ρέγιες!

Σοκαρισμένο το ισπανικό ποδόσφαιρο την ημέρα που τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων είναι στραμμένα στη χώρα. Ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 35 ετών σε αυτοκινητικό δυστύχημα το οποίο συνέβη κοντά στην Ουτρέρα τη πόλη στην οποία γεννήθηκε.

Η Σεβίλλη επιβεβαίωσε την τραγική είδηση μέσω του προφίλ της στο twitter.

We couldn’t be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 Ιουνίου 2019