Ο Ηλίας Ξηρουχάκης ορίστηκε νέος CEO στο ΤΧΣ

Διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Martin Czurda, ορίζεται ο σημερινός αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ Ηλίας Ξηρουχάκης, με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

Η Ηλίας Ξηρουχάκης είναι ο μοναδικός που από συστάσεως του Ταμείου το 2010, έχει περάσει με επιτυχία και από τις τρεις θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενώ μόλις πρόσφατα συνέβαλε για την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Ξηρουχάκης έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα σε κορυφαίες διευθυντικές θέσεις τραπεζών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και μεγάλη εμπειρία στους τομείς της εμπορικής τραπεζικής, των κεφαλαιαγορών (capital markets), της διαχείρισης κινδύνων και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων/δανείων.

Πολλές από τις εταιρείες στις οποίες εργάστηκε συγκαταλέγονται στους παγκόσμιους ηγέτες του τομέα των δραστηριοτήτων τους. Τη δεκαετία του 1990 κατείχε θέσεις στην Visa International (στο Λονδίνο έδρα της εταιρείας για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), καθώς και στο Thomson Reuters (στο Ηνωμένο Βασίλειο). Στην Ελλάδα υπηρέτησε με επιτυχία σε ανώτερες και ανώτατες διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις διοίκησης σε τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Marfin Egnatia / Marfin Popular Bank, Γενική Τράπεζα, Interbank κ.λπ.), καθώς και σε εταιρίες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα (Interamerican Cards, Γενική Καρτών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Zeus Recovery Fund SA Luxemburg κ.λπ.).

Είναι απόφοιτος του Μητροπολιτικού́ Πανεπιστήμιου του Λονδίνου (London Metropolitan University) από́ το οποίο διαθέτει πτυχίο Bachelor (Bachelor of Arts – Honours). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού́ τίτλου Master στα Μακροοικονομικά́ και τη νομισματική πολιτική της ΕΕ (Μaster of Arts in Economics) από́ το Πανεπιστήμιο Exeter του Ηνωμένου Βασίλειου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού́ τίτλου Μaster of Business Administration (MBA) στην Τραπεζική́ Διοίκηση με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων και τα ηλεκτρονικά́ συστήματα πληρωμών από́ το ίδιο Πανεπιστήμιο αλλά και επιπλέον μεταπτυχιακού τίτλου (Advanced Certificate) στην εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από το Πανεπιστήμιο INSEAD.