Ο Μπάιντεν χτύπησε συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων

Όλοι πρέπει να ανησυχούν, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Η ευλογιά των πιθήκων είναι κάτι για το οποίο «θα πρέπει να ανησυχούν όλοι» και οι ΗΠΑ εξετάζουν τι είδους θεραπείες και εμβόλια είναι διαθέσιμα, υπογράμμισε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Μιλώντας στη Νότια Κορέα πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Ιαπωνία, ο κ. Μπάιντεν είπε ότι οι υγειονομικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξετάζουν πιθανές θεραπείες και εμβόλια. «Είναι κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να ανησυχούν», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να καταλάβουμε τι να κάνουμε και ποιο εμβόλιο, αν υπάρχει, μπορεί να είναι διαθέσιμο γι’ αυτό» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναμένει να εντοπιστούν κι άλλα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων, καθώς επεκτείνει την επιτήρηση σε χώρες όπου η νόσος αυτή δεν είναι ενδημική.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μέχρι χθες, Σάββατο, αναφέρθηκαν 92 επιβεβαιωμένα και 28 ύποπτα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων από 12 κράτη μέλη όπου ο ιός δεν είναι ενδημικός.

Η ευλογιά των πιθήκων, μολυσματική ασθένεια που συνήθως έχει ήπια συμπτώματα, είναι ενδημική σε τμήματα της δυτικής και της κεντρικής Αφρικής. Εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να περιοριστεί σχετικά εύκολα, με απομόνωση και τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Το πρώτο ύποπτο κρούσμα για πιθανή μόλυνση από ευλογιά των πιθήκων εντοπίστηκε και στη χώρα μας και εξετάζεται όπως ενημέρωσε χθες ο ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για έναν Άγγλο τουρίστα ο οποίος μαζί με τη συνοδό του, ασυμπτωτική, μεταφέρθηκαν από την Κεφαλονιά στο Αττικό νοσοκομείο προκειμένου να νοσηλευτούν σε δωμάτια αρνητικής πίεσης.

Ο ΕΟΔΥ έλαβε δείγματα για επιβεβαιωτική εξέταση τα οποία στάλθηκαν στο εργαστήριο αναφοράς και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα τη Δευτέρα.

Ιατρός είπε στο Sky News ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει «σημαντική αύξηση» των κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα, με 20 επιβεβαιωμένες λοιμώξεις μέχρι στιγμής.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/mpainten-gia-eylogia-ton-pithikon-oloi-prepei-na-anisyxoun

