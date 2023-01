Μητσοτάκης για Τσίπρα: Θέλει να φανεί trendy, κινδυνεύει να γίνει cringe

Την έναρξη της εκδήλωσης, με τίτλο «European Youth Day – Powered by ONNED» στην αίθουσα «Ιφιγένεια» του «Ελληνικού Κόσμου», κήρυξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για μία ημέρα αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και ζητήματα, τα οποία θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη.

Το κάλεσμα στους νεολαίους της ΟΝΝΕΔ

Ειδικότερα, κάλεσμα στη νέα γενιά να δώσει το παρών στις εκλογές προκειμένου η παγίδα της απλής αναλογικής να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης, εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο European Youth Day της ΟΝΝΕΔ.

Ενώ στη συνέχεια υπογράμμισε, ότι:”Το στοίχημα στη δεύτερη τετραετία θα είναι οι καλύτεροι μισθοί, σε μια καλύτερη καθημερινότητα, με αιχμή και το ‘Πρόγραμμα Στέγη’”, ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας – δείχνοντας εμμέσως, πλην σαφώς τον Αλέξη Τσίπρα – ότι “κάποιοι αντί για λύσεις, προτείνουν σποτάκια how to χωρίς να έχουν το know how, με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί τρέντι, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει κρίντζι.