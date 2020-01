Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από στην επαρχία Ελαζίγ στην ανατολική Τουρκία. Στους οκτώ ανέρχονται οι νεκροί ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 120 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού είναι 19 νοτιοδυτικά της πόλης Doğanyol της Τουρκίας.

Some buildings in affected areas in Turkey have collapsed after a magnitude 6.8 earthquake struck eastern Turkey#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/ErfmPp9hai

— CNW (@ConflictsW) January 24, 2020