Δυο νεκροί σε έκρηξη λεωφορείου στην Αίγυπτο

Πληροφορίες για έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο νότια του Καΐρου στην Αίγυπτο μετέδωσε το Sky News Arabia.

Σύμφωνα με το Reuters, από την έκρηξη σκοτώθηκαν δυο βιετναμέζοι τουρίστες ενώ πάνω από 10 έχουν τραυματιστεί.

#Update: Two tourists killed and 14 injured in blast in #Cairo, #Egypt. pic.twitter.com/FS50xnxFJe

— Shabbir Hussain Turi (@ShabbirTuri) December 28, 2018