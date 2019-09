Υψηλή τηλεθέαση στην πρεμιέρα για το The Voice of Greece

Το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού συγκέντρωσε η χθεσινοβραδινή πρεμιέρα του The Voice of Greece, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΚΑΪ, σημείωσε κατά μέσο όρο 32,2% στο σύνολο των τηλεθεατών και 31,6% στο δυναμικό κονό (18-54 χρόνων).

Το The Voice of Greece με τη νέα σύνθεση των coaches: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου, και Σάκης Ρουβάς εξασφάλισε χαρακτηριστικά στις γυναίκες 18 ετών ποσοστό 37,2%.

Οι παρουσιαστές του μουσικού talent show Γιώργος Λιανός και Χριστίνα Μπόμπα έδωσαν ραντεβού για τη 2η Blind Audition, αύριο Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 21.00.