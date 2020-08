Βηρυτός: Καρέ-καρέ η διάσωση παιδιού από οικιακή βοηθό

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που μια οικιακή βοηθός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει και αρπάζει το κορίτσι του εργοδότη της σώζοντας την κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή στο Λίβανο. Η τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου, βρήκε το μικρό κορίτσι να παίζει τραντάζοντας το κτίριο όπου βρίσκονταν και ρίχνοντας την τζαμαρία η οποία ήταν ακριβώς δίπλα στο παιδί. Με αστραπιαία κίνηση η οικιακή βοηθός άρπαξε την μικρή σώζοντάς το.

#BeirutBlast #beirutexplosion#Beirut #Lebanon

My heart goes for this African maid, who ignored her own life, and tried to safe her employer’s child.

Not all angels have wings 🕊 #BeirutExplosion #لبنان #Beirut pic.twitter.com/IfkhDN2iOZ

— SANTOSH💞💥 (@santoshkr_08) August 4, 2020