Τρεις οι νεκροί από την τρομακτυκή έκρηξη στην γέφυρα της Κριμαίας

Τρεις νεκροί είναι μέχρι ο στιγμής ο απολογισμός σε ανθρώπινες απώλειες της έκρηξης του παγιδευμένου με εκρηκτικά φορτηγού στη γέφυρα των Στενών του Κέρτς (ή γέφυρα της Κριμαίας), σύμφωνα με την ρωσική ερευνητική επιτροπή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νεκροί είναι ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, και δύο επιβάτες διερχόμενου αυτοκινήτου.

Footage of the truck that supposedly blew up on the Crimean bridge pic.twitter.com/x2sLw1khQ8

«Θεωρείται ότι είναι επιβάτες σε αυτοκίνητο που ήταν κοντά στο φορτηγό όταν αυτό εξερράγη. Οι σοροί δύο θυμάτων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, έχουν ανασυρθεί από το νερό και αναμένεται η ταυτοποίησή τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Both railway and vehicle spans of Kerch bridge are damaged & will take time to be restored.

This means that supplying Russian troops in the South of 🇺🇦 will be very difficult.

Military equipment, ammunition, fuel coming through Kerch bridge won't be coming for a long time. pic.twitter.com/fyAkWa8GPq

