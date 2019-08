Τραμπ: Οι HΠΑ είναι σε ισχυρή θέση έναντι της Κίνας

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε την Τρίτη να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ «βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση», μια ημέρα αφότου η κυβέρνηση κατηγόρησε επίσημα το Πεκίνο για χειραγώγηση νομίσματος.

«Τεράστιες ποσότητες χρήματος από την Κίνα και άλλα μέρη του κόσμου εισρέουν στις ΗΠΑ για λόγους ασφαλείας, επενδύσεων και επιτοκίων! Είμαστε σε πολύ ισχυρή θέση. Εταιρείες έρχονται επίσης στις ΗΠΑ μαζικά. Είναι υπέροχο να το βλέπει κανείς!» ανέφερε ο κ. Τραμπ στο Twitter.

O ίδιος ανέφερε ακόμα ότι οι Αμερικανοί αγρότες γνωρίζουν πως η Κίνα δεν είναι σε θέση να τους πλήξει και ότι ο πρόεδρος τους στάθηκε στο πλευρό τους και έκανε ότι δεν έκανε κανένας άλλος πρόεδρος.

Massive amounts of money from China and other parts of the world is pouring into the United States for reasons of safety, investment, and interest rates! We are in a very strong position. Companies are also coming to the U.S. in big numbers. A beautiful thing to watch!

As they have learned in the last two years, our great American Farmers know that China will not be able to hurt them in that their President has stood with them and done what no other president would do – And I’ll do it again next year if necessary!

