Τραμπ: Έδιωξε με ένα tweet τον υπ. Άμυνας Μαρκ Έσπερ!

Την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπερ από το κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε με μια ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την θέση του Έσπερ στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναλαμβάνει ο Κρίστοφερ Μίλερ, ο οποίος ήταν Διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής.

To tweet του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται λίγη ώρα μετά τις διαβεβαιώσεις εκπρόσωπου του Έσπερ, ο οποίος διέψευδε πως ο πρώην υπουργός Άμυνας επρόκειτο να παραιτηθεί, την ώρα που Αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ο Τραμπ σκεφτόταν να τον αντικαταστήσει άμεσα.

Σύμφωνα με τα Αμερικανική ΜΜΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ σκεφτόταν να «τιμωρήσει» τον Έσπερ για την άρνησή του να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις απέναντι στους διαδηλωτές για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, πρωτοβουλία που θα αναλάμβανε μετά τις εκλογές.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020