Τι είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς για τα προνόμια σε εμβολιασμένους

Στα προνόμια που αναμένεται να ανακοινωθούν σε πλήρως εμβολιασμένους αναφέρθηκε ο υφυπουργός Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς κατά την ενημέρωση από το υπουγείο Υγείας αναφορικά με το κατά πόσο θα δοθούν προνόμια σε όσους εμβολιάζονται, που μπορεί να επισπεύσουν το τείχος ανοσίας, ο κ. Χαρδαλιάς είπε: «Για μένα δεν υπάρχουν προνόμια, δεν υπάρχουν κίνητρα, δεν υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχει σταδιακή άρση περιορισμών γι’ αυτούς που δεν κινδυνεύουν. Αυτή είναι η πραγματική ουσία της συζήτησης που πρέπει να γίνει».

Ο υφυπουργός βέβαια τόνισε πως «προφανώς η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη, υπάρχει μια γενικότερη διαβούλευση και με την επιστημονική κοινότητα αλλά και μεταξύ μας, και θα είμαστε έτοιμοι όταν το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα».

Συζήτηση για προνόμια όταν θα εξασφαλιστεί το δικαίωμα εμβολιασμού σε όλους

Η τοποθέτηση Χαρδαλιά απηχούσε ουσιαστικά εκείνη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επανέλαβε πως η όποια συζήτηση για προνόμια σε εμβολιασμένους θα ξεκινήσει όταν θα δοθεί η δυνατότητα σε όλο τον ενήλικο πληθυσμό.

Συγκεκριμένα, σε παρέμβασή του στις εργασίες του ψηφιακού συνεδρίου «Βeyond the Pandemic: A Radical New Approach to Health Security», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Όταν διασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των ενηλίκων στον εμβολιασμό, τότε θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση περί διευκολύνσεων προς τους πλήρως εμβολιασμένους. Όταν τον χειμώνα μεταφέρουμε εντός τις δραστηριότητές μας, τότε θα υπάρξει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα».

Το πρώτο προνόμιο είναι το ίδιο το εμβόλιο

Το πρώτο προνόμιο του εμβολιασμένου είναι ότι έκανε το εμβόλιο, είπε με τη σειρά της η Μαρία Θεοδωρίδου.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για ενδεχόμενα προνόμια σε πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, κατά την ενημέρωση τη Δευτέρα, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού πρόσθεσε: «Τα προνόμια θα πρέπει να ζυγιστούν πολύ σωστά, χωρίς να δημιουργούνται έντονες διακρίσεις, με τις επακόλουθες διαμαρτυρίες ανθρώπων που έχουν ακόμη πλημμελώς εμβολιαστεί ή περιμένουν να εμβολιαστούν», είπε. «Πάντα θα υπάρχει ένα μέτρο, ώστε να μη δοθεί η εντύπωση της πλήρους χαλάρωσης», πρόσθεσε.

Στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα προνόμια των εμβολιασμένων αναφέρθηκε και ο καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Δημήτρης Παρασκευής. Όπως ξεκαθάρισε, σύντομα θα καταστεί σε όλους σαφές και με διαφάνεια ποια θα είναι η διαχείριση των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί.

Όπως είπε, υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα για τον κάθε πολίτη προκειμένου να τηρήσει ένα μέτρο, καθώς σε ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας είναι ισχυρό το κίνητρο της προάσπισης της δημόσιας υγείας, ενώ σε άλλους πολίτες πιο ισχυρά είναι τα κίνητρα των ελεύθερων ταξιδιών και των μετακινήσεων.