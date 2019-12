Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο ηθοποιός Ντάνι Αγιέλο

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο διάσημος ηθοποιός Ντάνι Αγιέλο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του ως ιδιοκτήτη πιτσαρίας στο «Do the Right Thing» του Σπάικ Λι.

Ο Ντάνι Αγιέλο είχε προταθεί μάλιστα και για Όσκαρ β ανδρικού ρόλου στο Do The Right Thing, του Σπάικ Λι. Πέθανε σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσει σύμφωνα με το TMZ.

Η μάνατζερ του Tracey Miller, επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα και ζήτησε εκ μέρους της οικογένειας να σεβαστούν την θλίψη τους.

Ο Αγιέλο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον χώρο το 1970. Έχει παίξει σε ταινίες με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τη Σερ και τον Νίκολας Κέιτζ, μεταξύ άλλων.

Αξέχαστος είναι και ο ρόλος του στο δεύτερο Godfather όπου έχει πει και την πασίγνωστη ατάκα «Michael Corleone says hello!».