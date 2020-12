Θα ξεπουλήσουν τα ΝΕΑ του Σαββατοκύριακου – Κυκλοφορούν μαζί με το ΟΚ!

Σε μια περίοδο που οι εφημερίδες αντιμετωπίζουν μεγάλο θέμα βιωσιμότητας, τέτοιες συνεργασίας θα φέρουν σημαντική αύξηση των πωλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Barking Well Media ανακοινώνει την απόκτηση του τίτλου του περιοδικού ΟΚ! απο τη βρετανική Reach PLC μέσω της εταιρείας Δάφνη Επικοινωνίες του Ομίλου ΑΝΤ1. To OK! θα κυκλοφορεί κάθε Σάββατο με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.



Με ιστορία 27 ετών στη Μ. Βρετανία, 30 εκατομμύρια αναγνώστες και άλλες 20 εκδόσεις σε όλο τον κόσμο, το περιοδικό OK! αναμφίβολα διαγράφει μία εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, ο τίτλος πρωτοκυκλοφόρησε το 2005 και έκτοτε αποτελεί αγαπημένη αναγνωστική συνήθεια του κοινού που το επιλέγει για την ενδιαφέρουσα θεματολογία του, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ για τη ζωή των celebrities και τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που φιλοξενεί.

H απόκτηση του τίτλου του περιοδικού ΟΚ! από την Barking Well Media είναι μόνο η αρχή της δυναμικής εισόδου της εταιρείας στον χώρο των εκδόσεων, με όραμα να προσφέρει στον χώρο των media ψυχαγωγία, ενημέρωση, αποκλειστικότητες και πρωτότυπα concepts που θα ικανοποιούν στον μέγιστο βαθμό τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κοινού.



Το ανανεωμένο και εορταστικό τεύχος του περιοδικού ΟΚ! κυκλοφορεί εκτάκτως την Παραμονή Χριστουγέννων, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.