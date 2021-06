Τα πέντε βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για το καλοκαίρι

Μια νέα λίστα βιβλίων, που τον εντυπωσίασαν και τα οποία προτείνει για ανάγνωση το φετινό καλοκαίρι, κατήρτισε ο Μπιλ Γκέιτς.

Κεντρικό μοτίβο της λίστας η «περίπλοκη σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και της φύσης». «Ίσως γιατί οι ζωές όλων μας έχουν ανατραπεί από έναν ιό, ή ίσως επειδή πέρασα το τελευταίο δίμηνο μιλώντας για το τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή», αναφέρει ο Γκέιτς στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιό του παραθέτοντας τη λίστα των βιβλίων που προτείνει στο αναγνωστικό κοινό, σε μία περίοδο που ο διεθνής Τύπος ασχολείται με τα προσωπικά του μετά το πρόσφατο διαζύγιό του από την επί 27 χρόνια σύζυγό του, Μελίντα, και τις υποψίες που τον βαραίνουν για εξωσυζυγικά παραστρατήματα.

Πράγματι, τον περασμένο Φεβρουάριο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ -και πρόσφατα και στη χώρα μας- το βιβλίο του Γκέιτς με τίτλο «Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή: Οι λύσεις που έχουμε και οι καινοτομίες που χρειαζόμαστε», όπου προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. «Όποιος κι αν είναι ο λόγος, τα περισσότερα βιβλία στη φετινή καλοκαιρινή λίστα μου αγγίζουν το τι συμβαίνει όταν άνθρωποι συγκρούονται με τον κόσμο γύρω τους», γράφει στο ιστολόγιό του ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος.

Μεταξύ των βιβλίων που προτείνει ο Γκέιτς είναι και τα απομνημονεύματα του Μπαράκ Ομπάμα, η «Γη της Επαγγελίας», αλλά και «το πιο ασυνήθιστο», όπως το χαρακτήρισε, μυθιστόρημα που έχει διαβάσει εδώ και χρόνια. «Συμπεριέλαβα και μια ματιά ως προς το πώς ερευνητές προσπαθούν να αντιστρέψουν τη ζημιά που έχουν κάνει οι άνθρωποι στον πλανήτη, μια “βαθιά βουτιά” στο πώς ο οργανισμός σας σάς κρατά ασφαλείς από μικροσκοπικούς εισβολείς, τα απομνημονεύματα ενός προέδρου, που αναφέρονται και στον αντίκτυπο μιας πετρελαιοκηλίδας, και ένα μυθιστόρημα για μια ομάδα συνηθισμένων ανθρώπων, που δίνουν μάχη για να σώσουν δέντρα. (Υπάρχει επίσης και μια φανταστική ματιά στην πτώση μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής.)», σημειώνει.

Αυτά είναι τα πέντε βιβλία που προτείνει ο Γκέιτς για το φετινό καλοκαίρι:

1. «Under a White Sky: The Nature of the Future», της Ελίζαμπεθ Κόλμπερτ

Η βραβευμένη με Pulitzer συγγραφέας και δημοσιογράφος του New Yorker, Ελίζαμπεθ Κόλμπερτ, εξετάζει στο τρίτο βιβλίο της κατά πόσον οι ανθρώπινες καινοτομίες μπορούν να φέρουν τη σωτηρία του πλανήτη. Μελετά θέματα όπως η διάσωση των κοραλλιογενών υφάλων, η γονιδιακή επεξεργασία και η γεωμηχανική, που περιλαμβάνει την πραγματοποίηση προσωρινών αλλαγών στην ατμόσφαιρα ή τους ωκεανούς προκειμένου να ελέγχεται η θερμοκρασία της γης. «Είμαι ευτυχής που έξυπνοι συγγραφείς, όπως η Ελίζαμπεθ, μας υπενθυμίζουν τους κινδύνους της απόπειρας παρέμβασης στη Φύση. Αλλά θα ήθελα να είχε ερευνήσει επίσης κατά πόσον αξίζει η ανάληψη τέτοιων ρίσκων ή ποιες θα μπορούσαν να είναι οι εναλλακτικές», σχολιάζει ο Γκέιτς. Ο ίδιος δηλώνει πιθανώς «πιο αισιόδοξος» από την Κόλμπερτ. «Δεν νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να συνεχίσουν οι άνθρωποι να υποβαθμίζουν στο διηνεκές το περιβάλλον. Καθώς ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο, εξισορροπείται η αύξηση του πληθυσμού κι οι άνθρωποι αρχίζουν να αφιερώνουν πόρους στη διατήρηση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος, αναπτύσσουμε παράλληλα νέους τρόπους κατανόησης της επίπτωσης που έχουμε στη Φύση, περιλαμβανομένων και υπολογιστικών μοντέλων που μπορούν να προβλέψουν πως θα ανταποκριθούν οι πληθυσμοί κουνουπιών σε διάφορες απόπειρες εξόντωσής τους».

2. «A Promised Land», του Μπαράκ Ομπάμα

Ο Γκέιτς δηλώνει ότι θαυμάζει τα απομνημονεύματα του Μπαράκ Ομπάμα για την επιδεξιότητα με την οποία είναι γραμμένα και το πόσο ευάλωτο παρουσιάζουν τον πρώην πρόεδρο. «Σχεδόν πάντα με ενδιαφέρουν βιβλία για τους Αμερικανούς προέδρους και λάτρεψα ιδιαίτερα το A Promised Land. Τα απομνημονεύματα καλύπτουν τις αρχές της σταδιοδρομίας του έως την αποστολή που σκότωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011. Ο πρόεδρος Ομπάμα είναι ασυνήθιστα ειλικρινής για την εμπειρία του στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου το πόσο απομονώνεται ο άνθρωπος που τελικά παίρνει τις αποφάσεις. Είναι μια συναρπαστική ματιά στο πώς είναι να καθοδηγείς τη χώρα σε δύσκολες εποχές».

«Πρέπει να είσαι άτομο με υψηλή αυτο-συνείδηση για να γράψεις μια ειλικρινή αυτοβιογραφία – κάτι για το οποίο οι πολιτικοί δεν είναι γνωστοί. Ευτυχώς, ο Πρόεδρος Ομπάμα δεν είναι σαν τους περισσότερους πολιτικούς », γράφει ο Γκέιτς. «Η Γη της Επαγγελίας είναι ένα αναζωογονητικά ειλικρινές βιβλίο. [Ο Ομπάμα] δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον αναγνώστη ή να ισχυριστεί ότι δεν έκανε λάθη. Είναι ένα καταπληκτικό ανάγνωσμα, ανεξάρτητα από την πολιτική σας τοποθέτηση». Τα απομνημονεύματα αυτά καλύπτουν τις αρχές της σταδιοδρομίας του Ομπάμα έως την αποστολή που σκότωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011 στο κρησφύγετό του, στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν. «Ο Ομπάμα καθιστά σαφές ότι τα θετικά της δουλειάς του προέδρου – ειδικά την ευκαιρία να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων – υπερτερούν των αρνητικών», γράφει ο Γκέιτς. «Όμως συνολικά, τα απομνημονεύματα μού άφησαν μια εκπληκτικά μελαγχολική εντύπωση του πώς είναι να είσαι πρόεδρος», γράφει.

3. «Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric», των Τόμας Γκρίτα και Τεντ Μαν

To εξώφυλλο του βιβλίου των Τόμας Γκρίτα και Τεντ Μαν για την πτώση της GE

«Η General Electric είναι ένας μυθικός όμιλος. Όταν άρχισε η GE να χρησιμοποιεί λογισμικό της Microsoft στα πρώτα βήματά μας, αυτό μας έδωσε μια τεράστια ώθηση στην αγορά. Πώς μπορεί μια εταιρεία τόσο μεγάλη και επιτυχημένη όπως η GE να αποτύχει;».

Το βιβλίο, που περιλαμβάνει στη λίστα του ο Γκέιτς, αφηγείται μέσα από την πένα των δύο συγγραφέων -δημοσιογράφων της Wall Street Journal- την πτώση της GE. «Το πρώτο μεγάλο συμπέρασμά μου είναι ότι μια από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της GE ήταν στην πραγματικότητα μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της», γράφει ο Γκέιτς. «Οι συγγραφείς δίνουν μια εικόνα για τα λάθη και τα παραστρατήματα που έκανε η ηγεσία της GE. Αν έχετε οποιουδήποτε είδους ηγετικό ρόλο- σε εταιρεία, ΜΚΟ ή οπουδήποτε αλλού- υπάρχουν πολλά που μπορείτε να μάθετε από αυτό».

4. «The Overstory», του Ρίτσαρντ Πάουερς

Το βιβλίο του Ρίτσαρντ Πάουερς, “The Overstory” κέρδισε προ διετίας το βραβείο Πούλιτζερ καλύτερου μυθιστορήματος κι είναι μια ωδή στα δέντρα μέσα από τις εννιά ιστορίες χαρακτήρων, που οι ζωές τους επηρεάζονται με τον έναν ή άλλο τρόπο απ’ αυτά.

«Το βιβλίο με έκανε να θέλω να μάθω περισσότερα για τα δέντρα», γράφει ο Γκέιτς στην κριτική του. «Δεν χρειάζεστε ειδικές γνώσεις για να παρακολουθήσετε την ιστορία, αλλά το θέμα μου εξήψε την περιέργεια. Υπάρχει κάποια κομψότητα στο πώς τα δέντρα ταιριάζουν στα οικοσυστήματά τους. Είναι εκπληκτικό που ζουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα – το παλαιότερο δέντρο στον κόσμο είναι άνω των 4.800 ετών! – παρά το γεγονός ότι είναι στάσιμο», γράφει.

«Κάποιοι από τους χαρακτήρες συνασπίζονται στην πορεία του βιβλίου, ενώ άλλοι παραμένουν μόνοι. Παρότι το βιβλίο συνιστά μια σχετικά ακραία άποψη για την ανάγκη προστασίας των δασών, με συγκίνησε το πάθος του κάθε χαρακτήρα για τον σκοπό του και τελείωσα το βιβλίο ανυπομονώντας να μάθω περισσότερα για τα δέντρα».

5. «An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives», του Ματ Ρίχτελ

Το βιβλιό του βραβευμένου με Πούλιτζερ, δημοσιογράφου των New York Times, Ματ Ρίχτελ αφορά στο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Αν και γράφτηκε και κυκλοφόρησε πριν την πανδημία του κορωνοϊού, παρέχει ένα πολύ καλό πλαίσιο για την κατανόησή της.

Ο Ρίχτελ αφηγείται την ιστορία του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω «των ιστοριών τεσσάρων πραγματικών ανθρώπων, τα προβλήματα υγείας των οποίων απεικονίζουν τα χαρακτηριστικά και τα σφάλματα του ανοσοποιητικού συστήματος», γράφει ο Γκέιτς.

«Η πιο οδυνηρή απ’ αυτές είναι η ιστορία του ισόβιου φίλου του Ρίχτελ, Τζέισον Γκρινστάιν, ενός πλανόδιου πωλητή, που διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin’s», την ίδια ασθένεια, όπως λέει ο Γκέιτς, που προκάλεσε τον θάνατο το 2018 του φίλου του και συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν. «… Αυτή η εξερεύνηση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος είναι ένα πολύτιμο ανάγνωσμα που θα σας βοηθήσει να αντιληφθείτε τι χρειάζεται για να σταματήσουμε τον Covid-19. Κρατά το θέμα προσιτό, επικεντρώνοντας σε τέσσερις ασθενείς, που αναγκάζονται να διαχειριστούν το ανοσοποιητικό σύστημά τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι ιστορίες τους αποτελούν μια σούπερ ενδιαφέρουσα ματιά στην επιστήμη της ανοσίας».

Η λίστα των προτεινόμενων για το καλοκαίρι βιβλίων του Γκέιτς επρόκειτο να δοθεί στη δημοσιότητα στις 10 Μαΐου, αλλά αναβλήθηκε καθώς μία εβδομάδα νωρίτερα ο συνιδρυτής της Microsoft και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν.