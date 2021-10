Συγκλονίζει η φωτογραφία που κλαίει ο Μπάλντουιν

Συντετριμμένος είναι ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν μετά το δυστύχημα που προκλήθηκε από την εκπυρσοκρότηση του όπλου που χρησιμοποιούσε στα γυρίσματα της ταινίας “Rust”.

Από τον πυροβολισμό σκοτώθηκε η υπεύθυνη φωτογραφίας της ταινίας, ενώ ο σκηνοθέτης τραυματίστηκε σοβαρά και είναι στην εντατική.

«Σύμφωνα με τους αστυνομικούς φαίνεται ότι η σκηνή που γυριζόταν περιλάμβανε τη χρήση πυροβόλου όπλου», ανέφερε σχετική δήλωση. «Οι ντετέκτιβ ερευνούν πώς και τι είδους βλήμα εκτοξεύτηκε.».

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

