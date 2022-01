Στους προκατόχους της έριξε την ευθύνη για τις πλημμύρες στη Μάνδρα η Ρένα Δούρου

Την πεποίθηση της πως επί της διοίκησης της στην Περιφέρεια Αττικής έγινε ό,τι ήταν δυνατό για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, με πρόγραμμα 163 έργων και για την προστασία των πολιτών, εξέφρασε στο δικαστήριο η Ρένα Δούρου, που ολοκλήρωσε την απολογία της για την φονική πλημμύρα στην Μάνδρα το 2017.

Η κατηγορούμενη πρώην περιφερειάρχης απάντησε σε ερωτήσεις της Έδρας και τόνισε πως το έργο για την αντιπλημμυρική προστασία της Μάνδρας δεν θα μπορούσε να γίνει με διαδικασία κατεπείγοντος, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρχε για αυτό ώριμη μελέτη.

Στην καταληκτική της φράση η κ. Δούρου τόνισε στο δικαστήριο ότι «τραγωδίες σαν αυτή που έλαβε χώρα το 2017 στην Μάνδρα, δεν προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση» συμπληρώνοντας πως ήταν επιλογή της να μην αντιλέξει με όσους θεωρούσαν την ίδια ως υπεύθυνη για την απώλεια ζωών. Μάλιστα, όπως είπε, δεν απάντησε «ακόμα και όταν ο προκάτοχος μου έβγαινε και έλεγε “έτοιμη ήταν η μελέτη, στο συρτάρι της, την άφησα”. Μου έλεγαν τότε “βγες και πες πως η μελέτη ήταν έτοιμη στα τέλη 2016”. Εγώ έλεγα τότε πως δεν μπορώ να βγω να το πω όσο υπάρχουν αγνοούμενοι. Σεβάστηκα τη διαδικασία» ανέφερε χαρακτηριστικά η κατηγορουμένη, η οποία τόνισε πως «στο συρτάρι μου βρήκα από τους προκατόχους μου 50 μελέτες και κανένα έργο».

Απολογούμενη η κ. Δούρου αναφέρθηκε στο θέμα της κλιματικής κρίσης η οποία όπως είπε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, διευκρινίζοντας πως δεν αναζητά κανένα άλλοθι: «Να μην φτάσουμε στο σημείο να αρνηθούμε την κλιματική κρίση…ακόμα και ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις συνέπειες της. Δεν την αρνιόμαστε αλλά δεν την έχουμε ως άλλοθι. Δουλέψαμε για την προστασία συμπολιτών μας. Σας λέω ότι η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πρόσωπα, όταν δεν υπάρχουν, δεν δικαιώνει τα θύματα».

Είπε επίσης πως δεν μπορεί να καταλάβει σε τι αναφέρονται όσοι της καταλογίζουν πως έπρεπε να είχε «ακούσει το καμπανάκι από τις πλημμύρες του 2015». Όπως είπε η κ. Δούρου, «την “καμπάνα” την βαρούσαμε εμείς ήδη από την προεκλογική περίοδο και κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να την υλοποιήσουμε. Μας έλεγαν ότι βάζουμε πολλά έργα και πως ό,τι μας ζητάνε οι δήμαρχοι το κάνουμε».

Σε ερώτηση της Έδρας εάν ισχύει ότι τον Οκτώβριο του 2014 είχε δηλώσει πως η Μάνδρα σε έξι μήνες θα έχει αντιπλημμυρικά έργα, η πρώην περιφερειάρχης απάντησε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο: «Είχα πει προεκλογικά, ότι σε έξι μήνες θα έχουμε αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, ο οποίος εν πολλοίς υλοποιήθηκε» ανέφερε και συμπλήρωσε πως «αυτό βασίζεται σε ένα δημοσίευμα της Ομάδας Αλήθειας που είναι “κομμένο και ραμμένο”…».

Τέλος, αναφορά και στο θέμα της κριτικής που είχε δεχθεί για την εξωτερική της εμφάνιση όταν πήγε να καταθέσει αναφορά στον ‘Αρειο Πάγο για την πλημμύρα έκανε η κ. Δούρου λέγοντας: «Δεν ξέρω πώς ένα συνετός περιφερειάρχης θα έπρεπε μία τέτοια ημέρα να πάει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου…με τρέσες και βλεφαρίδες;».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 20 Ιανουαρίου 2022 με απολογίες κατηγορουμένων.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την απολογία της κ. Δούρου αναφέρονται τα εξής:

Σημείο προς σημείο αντέκρουσε όλες τις, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγορίες που της αποδίδονται για την τραγωδία της Μάνδρας, η Ρένα Δούρου, η οποία ολοκλήρωσε την απολογία της σήμερα το απόγευμα. Η ίδια επεσήμανε ότι έχει αναλάβει πλήρως την πολιτική ευθύνη αν υπάρχει που όμως δεν έχει σχέση με την ποινική.

Η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στη λειτουργία της Περιφερειακής Διοίκησης, περιγράφοντας το πλέγμα αρμοδιοτήτων και εξηγώντας εκτενώς τις διαδικασίες υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων. Διευκρίνισε έτσι ότι το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό στη Μάνδρα είναι «η επιτομή του έργου που δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος» ενώ παρουσίασε αναλυτικά το χρονολόγιο του έργου την περίοδο της Διοίκησης της Δύναμης Ζωής, υπογραμμίζοντας το τεράστιο ψέμα ότι η Διοίκηση της Δύναμης Ζωής άφησε στα συρτάρια δήθεν ώριμη μελέτη που θα είχε σώσει την πόλη της Μάνδρας. «Ουδέν ψευδέστερο από τα περί δήθεν ώριμης μελέτης που εμείς θάψαμε», παρατήρησε, εξηγώντας ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ταύτιζαν εσκεμμένα την παραλαβή της μελέτης, η οποία λέγεται προσωρινή παραλαβή, με την ωριμότητα της, για να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις. Πρόσθεσε δε ότι η σχετική μελέτη έγινε ώριμη, μετά την επικύρωση των οριογραμμών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μάλιστα όταν εκδόθηκε η βεβαίωση παραλαβής της δηλαδή στις 12 Φεβρουαρίου του 2016.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής αποτελούσε, όπως τεκμαίρεται από το πρόγραμμα των 163 αντιπλημμυρικών έργων, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Δύναμης Ζωής στην Περιφέρεια Αττικής. Αντέκρουσε όλες τις κατηγορίες περί αμέλειας και παραλείψεων, παρατηρώντας ότι η υπαρκτή κλιματική κρίση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, «όπως ακριβώς έκανε η Διοίκησή μας, με τα αντιπλημμυρικά έργα μας καθώς και τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora».

«Σήμερα, 4 και πλέον χρόνια μετά, στο δικό μου ερώτημα: “Γυρίζοντας το χρόνο πίσω στην 1η Σεπτεμβρίου του 2014 που ανέλαβα μέχρι το τραγικό πρωινό της 15 Νοεμβρίου 2017, τι θα ήταν αυτό που έπρεπε και μπορούσα ως περιφερειάρχης, λειτουργώντας, όπως μου επέβαλε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, να πράξω διαφορετικά και που θα άλλαζε την εξέλιξη των πραγμάτων και θα απέτρεπε την καταστροφή; Η απάντηση δεν είναι άλλη πέρα από αυτή που εκτενώς σας ανέπτυξα στην απολογία μου. Και η οποία, θεωρώ ότι αποδόμησε, σημείο προς σημείο, τεκμηριωμένα, το συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Αποδεικνύοντας, πέρα από κάθε αμφιβολία, τη σαθρή του θεμελίωση, το νομικά αβάσιμο χαρακτήρα του, και -να μου επιτρέψετε- την ασύγγνωστη προχειρότητά του”», παρατήρησε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, κλείνοντας την απολογία της η Ρένα Δούρου.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/rena-dourou-foniki-plimmyra-mandra-den-vrika-ergo-apo-tous-prokatoxous

