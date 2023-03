Στιβ Αποστολόπουλος: Ο Ελληνοκαναδός κροίσος που θέλει τους Σάρλοτ Χόρνετς

Ελληνοκαναδός κροίσος θέλει να αγοράσει την αμερικανική ομάδα μπάσκετ του NBA, Σάλρλοτ Χόρνετς του θρυλικού άσου Μάικλ Τζόρνταν. Ο λόγος για τον Στιβ Αποστολόπουλο. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο κ. Αποστολόπουλος προσέγγισε τον Μάικλ Τζόρνταν τις προηγούμενες μέρες, με στόχο την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών των Χόρνετς.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Τετάρτης ο δημοσιογράφος Έιντριαν Βοϊναρόβσκι του ESPN προχώρησε στην αποκάλυψη ότι ένας επιχειρηματίας ελληνικής καταγωγής συζήτησε μαζί του, αλλά τελικά έκανε πίσω ώστε να επενδύσει στους Ουάσινγκτον Κομάντερς του NFL. Η διάθεση ωστόσο του Ελληνοκαναδού να επενδύσει στα σπορ είναι δεδομένη.

Apostolopoulos also recently had discussions to buy the NBA's Charlotte Hornets from Michael Jordan but has focused on the opportunity to purchase the Commanders, sources told @WindhorstESPN and @AdamSchefter. https://t.co/VNl8ZKqDc0

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 22, 2023