Σουηδία: Έξαλλος ο Τσαβούσογλου με τον… κρεμασμένο Ερντογάν – «Παράλογη η αδράνεια της εισαγγελίας»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε σήμερα ότι είναι “παράλογο” που Σουηδός εισαγγελέας δεν ανέλαβε δράση για το περιστατικό κατά το οποίο ομοίωμα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κρεμάστηκε με σκοινί από τα πόδια στη Στοκχόλμη.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023