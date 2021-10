Σε δόσεις η πληρωμή λογαριασμών ρεύματος

Και διπλασιασμό του κοινωνικού μερίσματος ανακοίνωσε ο Οικονόμου

Πρόσθετα μέτρα και παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των νοικοκυριών από το κύμα ανατιμήσεων που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα». Αυτά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος σε δόσεις, τον διπλασιασμό του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης πριν το 2023, αλλά και την περαιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου.

Για τις ελαφρύνσεις στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε ότι «από την πρώτη στιγμή είπαμε θα αντιμετωπίσουμε αυτά που έρχονται με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής. Είπαμε ότι θα καλύψουμε το 80% των ανατιμήσεων για όλους, από τις 300 μέχρι τις 600 κιλοβατώρες, διπλασιάσαμε τα χρήματα που θα δίνουμε, κι επειδή οι ανατιμήσεις ενδεχομένως δυσκολέψουν κάποιους, για να μη μείνει ο κόσμος χωρίς ρεύμα, δίνουμε τη δυνατότητα μιας δοσοποίησης, μέτρο το οποίο θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα, για να μπορεί ο κόσμος να μετατοπίζει κάποιες από τις υποχρεώσεις του. Έχουμε πει ότι αυτό θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι τους λογαριασμούς του πρώτου διμήνου της επόμενης χρονιάς και μετά όσο είναι δυναμικό το φαινόμενο των ανατιμήσεων στην ενέργεια, θα παρεμβαίνουμε».

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι θα διπλασιάσει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) επισημαίνοντας ότι «όσο η οικονομία αποδίδει και όσο υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητές μας να σταθούμε στο πλευρό του κόσμου».

Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, τόνισε ότι γίνεται μια προσπάθεια ώστε να δοθεί πιο νωρίς, ωστόσο υπογράμμισε ότι θα πρέπει ο κόσμος να σπεύσει να δηλώσει στην πλατφόρμα για να πάρει την επιδότηση. «Φέτος έχουν διευρυνθεί τόσο πολύ και τα περιουσιακά κριτήρια και τα εισοδηματικά έτσι ώστε να μπορέσει να μπει πάρα πολύς κόσμος στην προστασία του επιδόματος. Υπολογίζουμε ότι θα ενισχυθούν γύρω στα 1,5 εκατ. νοικοκυριά», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης πριν το 2023, καθώς ερωτηθείς σχετικά, απάντησε «θα τα πει ο πρωθυπουργός στην ώρα τους», ενώ για την προκαταβολή του φόρου είπε ότι θα συνεχίσει να είναι στο 50% και όσο τα πράγματα είναι καλά, μπορεί να μειωθεί και περαιτέρω.

Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ ανέφερε ότι «με τις ανακοινώσεις του προϋπολογισμού, θα έχουμε και τις αντίστοιχες ανακοινώσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ», ενώ για τον κατώτατο μισθό ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι «θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στη σωστή του έκταση και ένταση» προσθέτοντας ότι είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης η αύξηση.

Η συμφωνία με ΗΠΑ και ο εκνευρισμός της Τουρκίας

Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε εκτενή αναφορά στις διπλωματικές επιτυχίες της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε ανακηρύξει ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, έχουμε επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο, έχουμε υπογράψει αμυντικές συμφωνίες με τα Εμιράτα και με τη Γαλλία και διευρύναμε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Για πρώτη φορά αποτυπώνονται πράγματα όχι με καθαρά μηνύματα στην Τουρκία, αλλά με «καμπάνες», ουσιαστικές απαντήσεις στο casus belli. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν για πρώτη φορά γραπτώς τα δικαιώματά μας στη θάλασσα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, δηλαδή την ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος της Ελλάδας έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που της έχει προκαλέσει εκνευρισμό.

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στον Έβρο, που όπως είπε, είναι και ενεργειακό κέντρο και αποτελεί την πύλη για την Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια, «οι ΗΠΑ παρακάμπτουν τα στενά και επιλέγουν τη χώρα μας. Και έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της χρονικής συγκυρίας, καθώς οι Αμερικάνοι έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον τους από την Ευρώπη. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία λένε στην Ευρώπη ότι επιλέγουν την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μήνυμα τεράστιας σημασίας», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όλες αυτές οι πολιτικές που αλληλοσυμπληρώνονται δημιουργούν για πρώτη φορά ένα φοβερά αναβαθμισμένο πλαίσιο επιρροής, προστασίας, ασφάλειας για τη χώρα και τους πολίτες», κατέληξε.

