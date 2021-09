Σάκκαρη – Κονταβέιτ 0-2: Χαμένη ευκαιρία τίτλου στην Οστράβα

Χωρίς τον τίτλο στις αποσκευές της θα φύγει από την Οστράβα της Τσεχίας η Μαρία Σάκκαρη.

Point of the match so far 😰#OstravaOpen pic.twitter.com/qSGplsUEWE

— wta (@WTA) September 26, 2021