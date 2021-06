Πού γίνονται σήμερα δωρεάν rapid test

Αναλυτικά τα 37 σημεία θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι

Σήμερα, Κυριακή 6 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Γαλατσίου, Άλσος Βεΐκου, 09:30-15:00

3. Δ. Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Δημοτικό Parking, έμπροσθεν ΚΑΠΗ, 09:30-15:00

4. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00-15:00

5. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

6. Λιμάνι Μεσολογγίου

7. Κοινότητας Δήμητρας, Αρκαδία

8. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία

9. Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:00

10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:30

11. Πλατεία Παναχαϊκής, Πάτρα, 09:00-14:30

12. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιάκα 23, Γρεβενά, 09:00-14:00

13. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00

14. Κ.Υ. Ιστιαίας, Εύβοια

15. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι

16. Πλατεία Σολωμού, Ζάκυνθος

17. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Τρίπολη, Ηλεία, 09:00-14:30

18. Κοινότητα Ξεχασμένη, Βέροια, 09:30-14:00

19. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

20. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

21. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα

22. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

23. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα, 10:00-15:00

24. Πλατεία Νίκης, Κοζάνη

25. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

26. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

27. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

28. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Λασίθι

29. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα

30. Παραλία Πρέβεζας

31. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

32. Μανράκι Ρόδου, Καμάρες Περιφέρειας, 09:30-14:30

33. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

34. Drive through στην οδό Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00

35. Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας

36. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

37. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, 10:00-14:00