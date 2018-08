Στα 76 της χρόνια πέθανε, η «βασίλισσα» της σόουλ Αρίθα Φράνκλιν.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της τραγουδίστριας η οποία δήλωσε, πως η Αρίθα Φράνκλιν άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της στο Ντιτρόιτ. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ η αιτία του θανάτου της ήταν ο καρκίνος στο πάγκρεας.

Η Φράνκλιν γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942 στο Μέμφις του Τενεσσί. Γονείς της ήταν ο Βαπτιστής ιερέας C. L. Franklin και η Barbara Siggers Franklin. Τα προβλήματα στην σχέση τους, τους ανάγκασαν να χωρίσουν όταν η Αρίθα ήταν έξι ετών, ενώ η μητέρα της πέθανε όταν ήταν δέκα.

Μετά από μετακινήσεις, εγκαταστάθηκαν στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν όπου ο αιδεσιμότατος Φράνκλιν απέκτησε φήμη ως κήρυκας. Η Αρίθα, τραγουδούσε από μικρή στην ενορία της και γρήγορα χαρακτηρίστηκε ως παιδί – θαύμα για την χαρισματική φωνή της, και τις ικανότητές της στο πιάνο.

Στην ηλικία των δεκατεσσάρων υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με την Checker Records, και το 1956 κυκλοφόρησε το «Songs of Faith”. Ισχυρότερες επιρροές της, οι μεγαλύτερες φωνές των γκόσπελ, Μαχάλια Τζάκσον και Κλάρα Γουόρντ, που περνούσαν αρκετές ώρες στο σπίτι της.

Δύο ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε ηλικία 14 και 16 ετών, όταν η Αρίθα γέννησε τους δύο από τους τέσσερις γιους της, καθυστέρησαν προσωρινά την εξέλιξη της καριέρας της.

Με την επιστροφή της στο τραγούδι, επέλεξε να συνεχίσει σε πιο ασφαλή ποπ μονοπάτια. Το 1960 υπογράφει συμβόλαιο με την Columbia Records, απορρίπτοντας τη Motown και την RCA. Οι ηχογραφήσεις της από αυτή την περίοδο είναι περισσότερο επηρεασμένες από την τζαζ και όχι από τις γκόσπελ ρίζες της.

Τραγούδια που γίνονται επιτυχίες ήταν το «Rock-A-Bye Your Baby (With A Dixie Melody)”, «Today I Sing The Blues”, «Won’t Be Long” και «Operation Heartbreak”. Στο τέλος του 1966 όμως, και αφού στα έξι χρόνια που έμεινε με την Columbia είχε μικρή εμπορική επιτυχία, υπέγραψε με την Atlantic Records. Όπως είπε και η ίδια αργότερα, «με έβαλαν να κάτσω στο πιάνο, και οι επιτυχίες ήρθαν”.

Βραβεία και επιτεύγματα

Το 1985, ο τότε κυβερνήτης του Μίτσιγκαν, James Blanchard ανακήρυξε την φωνή της Αρίθα Φράνκλιν «εθνικό αγαθό».

Στις 3 Ιανουαρίου του 1987 έγινε η πρώτη γυναίκα που συμπεριλήφθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Τον Σεπτέμβριο του 1999 της αποδόθηκε το βραβείο Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών από τον πρόεδρο Κλίντον.

Το 2004 το περιοδικό Rolling Stone την έβαλε στην 9η θέση στον κατάλογο των 100 Greatest Artists of All Time. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στις πιο πάνω θέσεις προηγούνται οι Μπητλς, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Έλβις Πρίσλεϊ, οι Ρόλιγκ Στόουνς, ο Τσακ Μπέρι, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζέιμς Μπράουν και ο Λιτλ Ρίτσαρντ, ενώ ακολούθησε ο Ρέι Τσάρλς στην 10η θέση.

Το 2005 της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζωρτζ Μπους

Δισκογραφία

Αξιόλογα άλμπουμ

1967 I Never Loved a Man the Way I Love You

1967 Aretha Arrives

1968 Lady Soul

1968 Aretha Now

1969 Soul ’69

1970 This Girl’s in Love with You

1970 Spirit in the Dark

1971 Aretha Live at Fillmore West

1971 Young, Gifted and Black

1972 Amazing Grace

1973 Hey Now Hey (The Other Side of the Sky)

1974 Let Me in Your Life

1974 With Everything I Feel in Me

1975 You

1976 Sparkle

1977 Sweet Passion

1978 Almighty Fire

1979 La Diva

1980 Aretha

1981 Love All the Hurt Away

1982 Jump to It

1983 Get It Right’

1985 Who’s Zoomin’ Who?

1986 Aretha

1987 One Lord, One Faith, One Baptism

1987 The Collection

1989 Through the Storm

1991 What You See Is What You Sweat

1994 Greatest Hits 1980-1994

1998 A Rose Is Still a Rose

2002 The Queen in Waiting

2003 So Damn Happy

2007 Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen

Με πληροφορίες από AP και wikipedia