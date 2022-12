Πέθανε η γνωστή ξενοδόχος Ντία Καψή

Μία από τις κορυφαίους επιχειρηματίες στο χώρο του Τουρισμού, η Ντία Καψή, έφυγε από τη ζωή. Δεύτερη γενιά ξενοδόχων, σφράγισε με το έργο της την ανάπτυξη του τουρισμού πολυτελείας στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού στην Κρήτη και τη Ρόδο. Οι γονείς της Θάνος και Μαρίκα δημιούργησαν κατά τη δεκαετία του ’60 την πρώτη ουσιαστικά ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, την οποία μοίρασαν στις δύο κόρες τους Ντία και Λένα, με την πρώτη να κρατά τα resorts στην Αγία Πελαγία στο Ηράκλειο και στην Ιξιά της Ρόδου και τη δεύτερη να διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία στην πόλη του Ηρακλείου και στη Θεσσαλονίκη.

Η Ντία Καψή έμεινε στο τιμόνι του ομίλου ΚΑΨΗΣ που είχε στην κατοχή του τα Capsis Agia Pelagia και Capsis Rodos, για πολλά χρόνια. Το ξενοδοχείο στην Αγία Πελαγία, μετά από μεγάλη ανακαίνιση, σταμάτησε να λειτουργεί ως συνεδριακό ξενοδοχείο και μεταμορφώθηκε σε resort πολυτελείας με το όνομα Out of the Blue Capsis Elite Resort.

Υπέρογκα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο, είχαν ως αποτέλεσμα την τελευταία δεκαετία να χαθούν και οι δύο μονάδες. Το ξενοδοχείο της Ρόδου πέρασε στα χέρια του επιχειρηματία Νικόλαου Κούτρα, ενώ η μονάδα της Κρήτης ανήκει πλέον στο αμερικανικό fund της Hines.

H κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 28/12 στις 11.00 πμ στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κυνοσάργους στην Αθήνα. Η Ντία Καψή ήταν μητέρα τριών κοριτσιών.

Πηγή: cretalive.gr