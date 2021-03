Πεγκυ Λιβανίου: Η Καλύτερη Εποχή να Γεννηθείς Γυναίκα!

Επ´ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ζητήσαμε από την κ. Πέγκυ Λιβανίου μία νέα γυναίκα ,πρότυπο μητέρας, διακεκριμένη μηχανολόγος- μηχανικός και επιτυχημένη επιχειρηματίας, να μιλήσει στο enjoy news για τις εμπειρίες της σαν μια γυναίκα που κατάφερε να κάνει πραγματικότητα τα όνειρα της .

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Η κ. Λιβανίου μας μιλάει σήμερα για τα πρώτα της χρόνια οταν σπούδαζε μηχανολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Τα πρώτα της

επαγγελματικά βήματα ως επιθεωρούσα μηχανικός αγωγών φυσικού αερίου, στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) στην Αθήνα, τη ζωή της στη

Γερμανία και συγκεκριμένα, στην Φραγκφούρτη, στη χρηματοοικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Η ΚΑΡΙΕΡΑ

Μας μιλάει για την εμπειρία στη διαχείρηση ενεργειακού χαρτοφυλακίου στην Allianz Global Investors, τη μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία της Γερμανίας. Την ίδρυση της δικής της εταιρείας στην Ουάσιγκτον για να παρέχει τεχνικές συμβουλές σε Αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τη δημιουργία γραφείων της εταιρείας της στο Χιούστον του Τέξας και στην μόνιμη μετεγκατάστασή της μαζί με την οικογένειά της στην παγκόσμια ενεργειακή πρωτεύουσα.

Ο ΕΡΩΤΑΣ

Πάνω απ΄ όλα μας μιλάει για τον έρωτά της με το σύζυγό της Αντώνη Λιβάνιο, και την γνωριμία τους στην Βιέννη πριν από περίπου δέκα χρόνια. Την αγάπη της και την αφοσίωσή της στα τέσσερα παιδιά της, την Βικτώρια, την Ελίζαμπεθ, την Αλεξάνδρα και τον Κωνσταντίνο που υπεραγαπάει και της δίνουν δύναμη για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της.

– Τι σημαίνει, για εσάς να είσαι γυναίκα σήμερα; Πως καταφέρατε να είστε μητέρα τεσσάρων παιδιών, επιτυχημένη μηχανολόγος μηχανικός και να έχετε δημιουργήσει μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στην Αμερική;

Σήμερα είναι η καλύτερη ιστορικά εποχή να γεννηθείς γυναίκα! Από παιδί, ποτέ δε θεώρησα ότι δεν μπορώ να κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα επειδή είμαι γυναίκα. Απεναντίας επειδή είμαι γυναίκα ένιωθα πως έχω άπλετο χώρο για δημιουργία και πρωτοπορία. Θαύμαζα τις πρωτοπόρες γυναίκες στις θετικές επιστήμες, όπως τη φυσικό Μαρί Κιουρί, και την χημικό και μετέπειτα Πρωθυπουργό της Αγγλίας Μάργκαρετ Θάτσερ. Ήταν πρωτοπόρες γυναίκες, επιστήμονες, σύζυγοι και μητέρες. Σίγουρα υπάρχουν στεγανά και παγιωμένες αντιλήψεις ότι οι γυναίκες δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά στις θετικές επιστήμες ή ότι η μητρότητα δεν επιτρέπει στη γυναίκα να εξελιχθεί επαγγελματικά. Ποτέ δεν άκουγα τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να με βάλουν σε τέτοια στερεότυπα. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί πραγματικά να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο σου είναι μόνο ο εαυτός σου. Κανείς δεν εμποδίζει εμάς τις γυναίκες να ονειρευτούμε και να επιτύχουμε τους υψηλούς στόχους μας. Το σίγουρο βέβαια είναι ότι χρειάζεται πολλαπλάσια εργασία απ’ότι εάν είσαι άντρας. Ειδικά σε ανδροκρατούμενα ακόμα επαγγέλματα όπως αυτό της μηχανολογίας. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν πρωτοπήγα στο Μετσόβιο το 2002 στη Σχολή των Μηχανολόγων Μηχανικών, ένιωσα σαν να μπήκα σε στρατώνα! Ήμαστε 15 γυναίκες φοιτήτριες στους 250 φοιτητές. Η συνεργασία μου με τους άντρες συμφοιτητές μου ήταν πάντοτε άψογη. Στην πραγματικότητα τόσο οι συμφοιτητές μου όσο και αργότερα οι συνάδελφοι μου μηχανικοί με καλωσόρισαν. Τους άρεσε που μία γυναικά λατρεύει τη μηχανολογία, μία παραδοσιακά αντρική επιστήμη.

Η Πέγκυ Λιβανίου, με τη Βουλευτή του Αμερικανικού Κογγρέσσου Λίζι Φλέτσερ



– Η θέση της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα , στη Γερμανία όπου έχετε εργαστεί και στην Αμερική όπου ζείτε είναι η ίδια;

Όταν 23 χρονών γυναίκα, τελείωσα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ξεκίνησα στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) στην Αθήνα. Εργάστηκα ως επιθεωρούσα μηχανικός σε δίκτυα φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ. Καθημερινά επιθεωρούσα 60 συνεργεία εγκατάστασής αγωγών φυσικού αερίου στην Αττική. Περιττό να σας πω ότι οι μόνες γυναίκες που συναντούσα στα εργοτάξια ήταν οι αρχαιολόγοι. Όλοι οι μηχανικοί ήταν άντρες. Με εξαίρεση εμένα. Ήμουν η μοναδική γυναίκα που εργαζόμουν σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Και πρέπει να πω προς τιμήν όλων των συναδέλφων μου μηχανικών ότι με καλοσώρισαν, με ενσωμάτωσαν με ενθουσιασμό στην κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου και δέχονταν με απόλυτο σεβασμό τις παρατηρήσεις μου και την παρουσία μου. Η εμπειρία μου στη ΔΕΠΑ που έδωσε την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία που χρειαζόμουν στο ξεκίνημά της καριέρας μου. Αυτό το οφείλω στους έμπειρους μηχανικούς της ΔΕΠΑ που μου έδωσαν με τις συμβουλές τους και την εμπιστοσύνη τους. Αυτή ήταν η καλύτερη εμπειρία που ως νέα γυναίκα μηχανικός θα μπορούσανα αποκτήσω. Στη συνέχεια όταν εργάστηκα στην ομάδα της ΔΕΠΑ για την αποκρατικοποίηση της εταιρείας, βρέθηκα να συνεργάζομαι και με άλλες γυναίκες, κυρίως δικηγόρους και οικονομολόγους οι οποίες ήταν εξαιρετικά ικανές και αποτελεσματικές. Σίγουρα, στην Ελλάδα έχουν γίνει εκπληκτικά βήματα προόδου στην ενσωμάτωση της γυναικάς στον επαγγελματικό χώρο. Ωστόσο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σήμερα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες στην κορυφή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πώς αποφασίσατε να πάτε στη Γερμανία έχοντας τέτοια καριέρα και επιτυχία στη ΔΕΠΑ;

Το 2012 εκπροσώπησα τη ΔΕΠΑ στη Βιέννη της Αυστρίας στο μεγαλύτερο ενεργειακό συνέδριο φυσικού αερίου της Ευρώπης. Το συνέδριο επέδρασε μέσα μου σαν καταλύτης για την απόφαση μου να πάω στη Γερμανία και να μετεγκατασταθώ στη Φραγκφούρτη. Σε αυτό το συνέδριο βρέθηκα να συναναστρέφομαι επαγγελματικά με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρώπης. Εταιρείες που φάνταζαν άπιαστο όνειρο για μια νέα γυναίκα μηχανολόγο ήταν όλοι μπροστά μου. BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Total, ENI, Engie, RWE, EON, OMV, μερικές από τις εταιρείες που συνάντησα για να προωθήσω τη ΔΕΠΑ και τις επενδύσεις που είχαμε αποφασίσει τότε στον τομέα του φυσικού αερίου για την Ελλάδα. Και στην Βιέννη σε εκείνο το ταξίδι γνώρισα και ερωτεύτηκα τον αντρα της ζωής μου, τον Αντώνη. Αυτό ήταν! Μετά από ένα χρόνο μετακόμισα μόνιμα στη Φραγκφούρτη. Στη Φραγκφούρτη έκανα το νέο μου ξεκίνημα στην Ευρώπη. Οικογένεια μαζί με τον Αντώνη, μεταπτυχιακές σπουδές στα χρηματοοικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης και εργασία ως Fixed Income Product Specialist Europe στην Allianz Global Investors Europe μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον κόσμο.

Πως αποφασίσατε από τη μεγάλη αγάπη σας τη μηχανολογία και τη ΔΕΠΑ να ασχοληθείτε με τα χρηματο–οικονομικά στη Φραγκφούρτη;

Όπως σας είπα στη ΔΕΠΑ η τελευταία μου αρμοδιότητα ήταν στην αποκρατικοποίηση. Ήδη λοιπόν είχαν αρχίσει να ασχολούμαι με τα χρηματοοικονομικά. Και θεωρούσα ότι οι σπουδές μου στη μηχανολογία μου είχαν δώσει ένα πλεονέκτημα έναντι των οικονομολόγων και δικηγόρων, γιατί μπορούσα να συμβάλλω με την εμπειρία μου στην αποδοτικότητα των επενδύσεων. Το εκπληκτικό με τη μηχανολογία είναι ότι πειθαρχεί τη σκέψη να αποφασίζειςσυνέχεια με γνώμονα την ασφάλεια και την αποδοτικότητα. Βέβαια ήξερα ότι για να μπορέσω να εργαστώ στη Φραγκφούρτη και συγκεκριμένα σε μία εταιρεία του βεληνεκούς της Allianz Global Investors χρειαζόμουν περισσότερες γνώσεις στα χρηματοοικονομικά. Και γι΄αυτό αποφάσισα να σπουδάσω στο μεταπτυχιακό Master’s in Finance του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης. Η Φραγκφούρτη είναι η πρωτεύουσα των χρηματοοικονομικών στην Ευρώπη. Η εμπειρία και οι γνωριμίες που απέκτησα μου έδιναν ακόμη περισσότερη ικανοποίηση. Επιπλέον ως γυναίκα είχα διπλή ικανοποίηση. Γιατί, σε ένα επίσης ανδροκρατούμενο περιβάλλον και μέσα στον ανταγωνισμό της μεγαλύτερης επενδυτικής εταιρείας της Γερμανίας ένιωθα ότι κατακτούσα τα όνειρα μου. Αρκεί να σας πω ότι μετά τον πρώτο χρόνο μου στην Allianz,λόγω της εμπειρίας μου στη ΔΕΠΑ, οι Γερμανοί συνάδελφοί μου με ενσωμάτωσαν στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την προσωπική συνάντηση με άλλους τρεις συναδέλφους μου με τον τότε Πρόεδρο της Γαλλικής Total τον θρυλικό Christophe de Margairie. Σε αυτή τη συνάντηση ανέλυσα το επενδυτικό πλαίσιο της Γερμανίας και της Allianzόπως έκανα για τη ΔΕΠΑ στη Βιέννη. Στην Αllianz γνώρισα πολλές και επιτυχημένες γυναίκες που ήταν σε θέσεις κλειδιά. Σίγουρα περισσότερες γυναίκες από ότι στην Ελλάδα έχουν θέσεις υψηλής ευθύνης στη Γερμανία. Οι Γερμανίδες γυναίκες είναι πολύ δυνατές και αυτόνομες. Ωστόσο, καμία από τις μεγάλες επιχειρήσεις στη Γερμανία, αυτές που συνιστούν το Γερμανικό χρηματιστηριακό δείκτη DAX δεν είχε τότε και δεν έχει ακόμη και σήμερα γυναίκα Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Καμία! Είναι απίστευτο γιατί μιλάμε για τη Γερμανία, μία χώρα που έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά για τις γυναίκες. Βέβαια το κορυφαίο παράδειγμα για τη δύναμη των γυναικών στη Γερμανία είναι η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ.

Σήμερα εργάζεστε και ζείτε στην Αμερική. Στο Χιούστον του Τέξας. Στην παγκόσμια ενεργειακή πρωτεύουσα. Πως αποφασίσατε από τη Φραγκφούρτη να μετακομίσετε μόνιμα στο Χιούστον;

Η αγάπη μου για την Αμερική και το Αμερικανικό Όνειρο! Η μεγάλη οικογένεια που έχω στη Νέα Υόρκη από τότε που ο προπάππους μου μετανάστευσε μέσω του Ellis Island το 1910 για να πραγματοποιήσει το δικό του Αμερικανικό Όνειρο. Ακολούθησα λοιπόν τα Αμερικανικά βήματα της οικογένειάς μου! Στην αρχή το 2015 ίδρυσα τη δική μου εταρεία στην Ουάσιγκτον. Την U.S. Energy Stream. Στόχος της Αμερικανικής εταιρείας μου είναι να παράσχει τεχνικο–οικοκονομικές υπηρεσίες από την εμπειρία που είχαν αποκτησει από τη μηχανολογία και τα χρηματοοικονομικά. Όταν πρότεινα στο σύζυγό μου Αντώνη την απόφασή μου να ιδρύσω εταιρεία στην Ουάσιγκτον ήταν πολύ σκεπτικός στην αρχή. Μου είπε ότι ο ανταγωνισμός στην Αμερική δεν έχει καμία σύγκριση με τη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη γιατί οι Αμερικανοί επιχειρηματίες είναι οι πιο ανταγωνιστικόι του κόσμου. Τίποτα όμως δεν με σταματούσε. Επί ένα ολόκληρο χρόνο του έλεγα ότι θα ιδρύσω την εταιρεία μου στην Αμερική. Και τελικά την ίδρυσα. Αυτό ήταν! Τότε λοιπόν ο Αντώνης με υποστήριξε με όλες του τις δυνάμεις. Με βοήθησε να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Η U.S. Energy Stream στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ ήταν πλεόν πραγματικότητα. Η Ουάσιγκτον, η οποία έχει έντονη την παρουσία της Αμερικανική Κυβέρνησης και του Αμερικανικού Κονγκρέσου, ήταν μία ολοκαίνουργια εμπειρία για εμένα. Από την μηχανολογία και τα χρηματοοικονοικά τώρα βρέθηκα στον Αμερικανική Πρωτεύουσα και στο κέντρο της παγκόσμιας πολιτικής. Στην Ουάσιγκτον με περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη. Ένιωσα ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Καταξιωμένες και επιτυχημένες γυναίκες εκλέγονται Γερουσιαστές και Υπουργοί. Κατέχουν κορυφαίες θέσεις στην Αμερικανική Κυβέρνηση. Γνώρισα και συνεργάστηκα προσωπικά με τρεις Υφυπουργούς Εξωτερικών όλες τους γυναίκες στο State Department. Με στήριξαν στα πρώτα επαγγελαμτικά μου βήματα στην Ουάσιγκτον. Και να το αποτέλεσμα! Σήμερα η U.S. Energy Stream είναι από τις πιο δυναμικά ανερχόμενες μικρές επιχειρήσεις στις τεχνοοικονομικές υπηρεσίες και κυβερνητικές σχέσεις στην Ουάσιγκτον και στο Χιούστον.

Στο Χιούστον; Τι σας έκανε να μετακομίσετε “μόνιμα” στο Χιούστον; Και βάζω εισαγωγικά στο μόνιμα γιατί με την ταχύτητα που κινείστε κυρία Λιβανίου τίποτα δεν θα με εκπλήξει με εσάς!

Το 2019 μετακομίσαμε με το σύζυγο μου και τα παιδιά μας μόνιμα στο Χιούστον του Τέξας. Σας είπα ότι η μεγάλη αγάπη μου είναι η μηχανολογία. Καλά τα χρηματοοικονομικά! Καλή και η πολιτική! Αλλα τίποτε δεν είναι σαν την μηχανολογία. Το Χιούστον είναι το φυσικό μου περιβάλλον. Εδώ ξέρω ότι όλη μου η εμπειρία από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Αμερική από την Αθήνα, την Φραγκφούρτη και την Ουάσιγκτον θα βρει το δρόμο της. Το Χιούστον είναι μία πόλη φτιαγμένη από το πετρέλαιο και κυριαρχείται από μηχανικούς. Εδω μιλάω την ίδια γλώσσα με όλους. Νιώθω ότι είμαι στη Μέκκα της μηχανολογίας. Εδώ η εταιρεία μου η U.S. Energy Stream μπορεί να μεγαλώσει με προϊόντα μηχανολογίας και οικονομικών. Όμως, ο χώρος αυτός, παραμένει, ακόμα και στην πρώτη χώρα του κόσμου, ανδροκρατούμενος. Συνάντησα πολλές επιτυχημένες μηχανικούς και γιατρούς, αλλά φαίνεται, κάποιες φορές, πως ο ρόλος και οι ευθύνες της μητρότητας δεν επιτρέπει εύκολα στις γυναίκες να εξελιχθούν επαγγελματικά…

– Τι θα λέγατε σε μια νέα γυναίκα που μόλις πήρε το πτυχίο της;

Το μόνο εμπόδιο στο δρόμο μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες που συναντά όποιος νέος Έλληνας ή Ελληνίδα βγαίνει στο εξωτερικό. Το ξέρετε και εσείς από τα παιδιά σας. Χρειάζεται πάρα πολύ εργασία, πειθαρχία και ανοιχτό μυαλό για να ενσωματωθείς σε μία νέα χώρα. Κάθε μέρα που βγαίνεις από το σπίτι σου, ειδικά τα πρώτα χρόνια στην Αμερική ή στη Γερμανία πρέπει να ξεβολευτείς από τις συνήθεις που είχες. Να μιλήσεις μία, δύο η και περισσότερες ξένες γλώσσες. Να ξαναδημιουργήσεις τον εαυτό σου. Όμως ο καινούργιος κόσμος που θα γνωρίσεις, οι καινούργιο άνθρωποι, οι νέες συνήθειες, θα σου ανοίξουν το νου και θα σε κάνουν ένα καλύτερο άνθρωπο με επιτυχία! Ως γυναίκα, είναι πολλοί που θα σου πουν πως δε θα τα καταφέρεις γιατί είσαι γυναίκα και να γυρίσεις πίσω. Είναι δική σου επιλογή το τι θα κάνεις με τη ζωή σου. Ο δρόμος της Αμερικής και της Γερμανίας είναι δύσκολος. Εάν αυτό είναι που θέλεις μη φοβηθείς τίποτα, γιατί θα τα καταφέρεις.

– Έχετε τέσσερα παιδιά μαζί με τον Αντώνη. Μια νέα γυναίκα, μητέρα, σύζυγος, μηχανικός και λαμπρή επιχειρηματίας πόσο εύκολο είναι να ανταποκριθεί επάξια σ όλους αυτούς τους ρόλους ;

Είμαι ερωτευμένη με τον σύζυγό μου. Όλα τα οφείλω στον Αντώνη. Η αγάπη του μου δίνει δύναμη. Το μυστικό της επιτυχίας μίας γυναίκας είναι ο άνδρας που έχει παντρευτεί. Θα παραφράσω το γνωμικό που λέγεται για τους άνδρες: “πίσω από μία ισχυρή γυναίκα βρίσκεται ένας πολύ έξυπνος άνδρας”. Ο Αντώνης αγαπάει τα τέσσερα παιδιά μας τον Κωνσταντίνο 19 ετών, την Αλεξάνδρα 17 ετών, την Ελίζαμπεθ 3 ετών και τη Βικτώρια 2 ετών όσο και εμένα. Οι ευθύνες της οικογένειας μας είναι πολύ μεγάλες. Αυτό είναι το πρώτο μέλημα του Αντώνη και εμένα. Ό,τι κάνουμε είναι για τα τέσσερα παιδιά μας. Ο Αντώνης είναι η πηγή της δύναμης μας. Η στήριξη

του σε εμένα και η αγάπη του για τα παιδιά μας είναι τεράστια. Είναι ο ποιητής και ο δημιουργός της ζωής μου. Κάθε βράδυ, αφού βάλουμε τα παιδιά για ύπνο, συζητάμε πως μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι γονείς στα παιδιά μας, τι λάθη κάνουμε και πως μπορούμε μαζί να τα διορθώσουμε. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας για να γίνουν ανεξάρτητοι άνθρωποι, με πίστη και παιδεία. Τους δίνουμε από κοινού όσα περισσότερα εφόδια για να βγουν πολεμιστές και νικητές στη ζωή. Τα μεγαλώνουμε όλα το ίδιο και όχι ως κορίτσια ή αγόρι. Εργαζόμαστε μαζί. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο. Για να τα καταφέρει μία γυναίκα να συνδυάσει εργασία και οικογένεια χρειάζεται ο άντρας της να της δώσει την εμπιστοσύνη και τα φτερά να πετάξει επαγγελματικά. Και πάνω από όλα Αγάπη.

–Τι καθορίζει την έννοια της επιτυχίας για εσάς; Τελικά βρίσκεται στο σπίτι η στην επιχείρηση;

Η επιτυχία είναι μέσα μας. Η ζωή μου δεν θα είχε νόημα χωρίς οικογένεια. Επιπλέον, όταν γεννιέσαι με όνειρα και φιλοδοξίες πρέπει να προσπαθήσεις με όλες σου τις δυνάμεις να τα κατακτήσεις. Είναι σημαντικό, για εμένα, τι θα αφήσω στα παιδιά μου. Να έχουν μία ζωή με ανεξαρτησία, υπευθυνότητα και πίστη στον εαυτό τους και στο Θεό. Για εμένα, τα παιδιά μας είναι ότι πιο σημαντικό θα μείνει από εμάς. Παράλληλα θα ήθελα να αφήσω και ένα έργο ζωής. Και για τα τέσσερα παιδιά μου έχω πολύ δουλειά ακόμα!

–Τέλος ποια γυναικεία προσωπικότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «το πρότυπο της Γυναίκας» στον 21 αιώνα ;

Η Μάργκαρετ Θάτσερ, η «Σιδηρά Κυρία», αποτελεί για εμένα το πρότυπο της γυναίκας. Αποτέλεσε την πρώτη και μακροβιότερη γυναίκα Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν σύζυγος, μητέρα και χημικός. Η ασυμβίβαστη πολιτική της και η ηγεσία στην Αγγλική Πρωθυπουργία έμειναν αθάνατες στην παγκόσμια ιστορία. Παράλληλα, ήταν στοργική μητέρα και τρυφερή σύζυγος. Αυτός είναι ο τριπλός ρόλος της γυναίκας και αυτή είναι και η ομορφιά του να είσαι γυναίκα.