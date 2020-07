Παρέμβαση Πομπέο για την Αγιά Σοφιά: Η Τουρκία να συνεχίζει να τη διατηρεί ως μουσείο

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς της και να μην τη μετατρέψει σε μουσουλμανικό τέμενος.

Σε μια πολύ ηχηρή παρέμβαση προς την Τουρκία, ενόψει της δικαστικής απόφασης για το μέλλον της Αγιάς Σοφιάς προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Συγκεκριμένα, ο Μάικ Πομπέο καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει το υπάρχον καθεστώς της και να μην τη μετατρέψει σε μουσουλμανικό τέμενος.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι «οι ΗΠΑ εκλαμβάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως υποβάθμιση της κληρονομιάς ενός εμβληματικού κτιρίου.

«Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συνεχίσει να διατηρεί την Αγία Σοφία ως μουσείο, ως παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις και τη διαφορετική ιστορία που συνέβαλε στην Τουρκική Δημοκρατία και να διασφαλίσει ότι παραμένει προσβάσιμη από όλους», αναφέρει στη δήλωσή του ο Μάικ Πομπέο.

Υπενθυμίζεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προχωρήσει και πριν από λίγες ημέρες, μέσω του Αμερικανού πρέσβη, αρμόδιου για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες, Σαμ Μπράουνμπακ, σε παρέμβαση για τη διατήρηση της Αγίας Σοφίας ως μνημείου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Μπράουνμπακ είχε υπογραμμίσει την τεράστια πνευματική και πολιτιστική σημασία που έχει η Αγία Σοφία για δισεκατομμύρια πιστούς διαφορετικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο και καλούσε την τουρκική κυβέρνηση να τη διατηρήσει ως τοποθεσία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, όπως και να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα σε όλους υπό το τρέχον καθεστώς της ως μουσείου.

Ηχηρή παρέμβαση Βαρθολομαίου

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, είχε τονίσει πρόσφατα: Το έτος 2016 απεστείλαμεν Γράμμα εις τον τότε διευθυντήν Θρησκευτικών Υποθέσεων και εκφράσαμε την ανησυχία μας για την αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας. Δεν θα πρέπει αυτός ο Ναός να γίνει αιτία συγκρούσεων μεταξύ των δύο λαών»

«Δεν ανήκει μόνο σε αυτόν που κατέχει το μνημείο, αλλά και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και ο τουρκικός λαός έχει την ευθύνη της ανάδειξης αυτής της οικουμενικότητας του μνημείου. Η Αγία Σοφία ως μουσείο αποτελεί τόπος και σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ. Η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών σε όλο τον κόσμο εναντίον του Ισλάμ. Το ζητούμενο, όμως, είναι η ενότητα. Έχουμε την προσδοκία ότι στο τέλος θα επικρατήσει η σύνεση και η λογική», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχη.