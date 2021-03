Παγκόσμιο χακάρισμα: Παραβιάστηκαν χιλιάδες λογαριασμοί Microsoft

Επίθεση στο ευρέως χρησιμοποιούμενο επιχειρηματικό λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft μεταμορφώνεται σε παγκόσμια κρίση κυβερνοασφάλειας, καθώς οι χάκερ κάνουν αγώνα για να μολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, προτού οι εταιρείες μπορούν να ασφαλίσουν τα συστήματα υπολογιστών τους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Microsoft ανέφερε ότι η επίθεση έγινε από ομάδα χάκερ με το όνομα Hafnium. Εκμεταλλεύτηκαν τα κενά ασφαλείας της εφαρμογής Microsoft Exchange Server που δίνουν την δυνατότητα σε επιτήδειους να κλέψουν email από αμερικανικούς servers, ενώ έχουν τη στήριξη της κινεζικής κυβέρνησης.

Microsoft has detected multiple 0-day exploits being used to attack on-premises versions of Microsoft Exchange Server in limited and targeted attacks. Microsoft Threat Intelligence Center (MSTIC) attributes this campaign with high confidence to HAFNIUM. https://t.co/tdsYGFICML

— Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) March 2, 2021