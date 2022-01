Ουκρανία: Ενδείξεις για ανάμειξη της Ρωσίας στη μαζική κυβερνοεπίθεση

Μεγάλη αναταραχή παγκοσμίως έχουν προκαλέσει οι κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν περισσότερους από δέκα ιστότοπους της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η μαζική επίθεση χτύπησε το υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Παιδείας, καθώς και ιστοσελίδες των πρεσβειών των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να αναγνωρίσουν τους υπαίτιους των κυβερνοεπιθέσεων, που πολλοί θεωρούν πως συνδέονται με τη γεωπολιτική κατάσταση της χώρας και τις απειλές που δέχεται για την εδαφική της ακεραιότητα, καθώς η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου 100.000 στρατιώτες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

O εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Όλεγκ Νικολένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Τουίτερ πως υπάρχουν «προκαταρκτικές ενδείξεις» που υποδηλώνουν πιθανή εμπλοκή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στη μαζική κυβερνοεπίθεση.

Investigation is still ongoing but the Security Service of Ukraine has obtained preliminary indicators suggesting that hacker groups associated with the Russian secret services may stand behind today’s massive cyberattack on government websites https://t.co/VaSfPL1RSc @ServiceSsu

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 14, 2022