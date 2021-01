Όλοι οι ΚΑΔ των επιδομάτων €534 Ιανουαρίου

Από 19 έως 31 Ιανουαρίου οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Ιανουάριο του 2021

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον μήνα Ιανουάριο 2021 υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 19/1/2021 μέχρι και 31/1/2021.

Ειδικότερα:

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Α. ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 18/1/2021, υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ (δείτε τα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό).

Οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (και ορθές επαναλήψεις) από επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 έως και 31/1/2021, υποβάλλονται βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (επισυνάπτεται).

Β. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN

Επιπρόσθετα των όσων ισχύουν σε όλη την επικράτεια (βλ. Παραρτήματα), σε περιοχές που έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα ή υποκατάστημα ισχύουν τα ακόλουθα:

2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Ιανουαρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι στην κατηγορία των πληττόμενων και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα στην κατηγορία των κλειστών μετά από εντολή δημόσιας αρχής, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο – δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής αντίστοιχα).

Οι επιχειρήσεις πρέπει δηλαδή να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ αφορά στην κατηγορία κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή στην κατηγορία πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον –άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και

αντικατάστασης κινητών συσκευών

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας]

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12)

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.).

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς (47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.17.01)

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

71.20.14.00 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων αποκλειστικά των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.90.32 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/επαναλειτουργούν και πλήττονται από 11/1/2021

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02 Δραστηριότητες μουσείων

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαίρου (Superleague Ι), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague και Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, δ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως συμβουλευτική

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

(από 11/1/2021 έως 18/1/2021)

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που πλήττονται.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/1/2021 έως 31/1/2021)

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)

02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

02.20 Υλοτομία

02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

03.11 Θαλάσσια αλιεία

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστόλιθου

08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.92 Εξόρυξη τύρφης

08.93 Εξόρυξη αλατιού

08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.52 Παραγωγή παγωτών

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.81 Παραγωγή ζάχαρης

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05 Ζυθοποιία

11.06 Παραγωγή βύνης

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14 Κατασκευή εσωρούχων

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

15.20 Κατασκευή υποδημάτων

16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών

20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών

22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών

22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού

23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.51 Παραγωγή τσιμέντου

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.64 Κατασκευή κονιαμάτων

23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου

23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.44 Παραγωγή χαλκού

24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

24.51 Χύτευση σιδήρου

24.52 Χύτευση χάλυβα

24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62 Μεταλλοτεχνία

25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73 Κατασκευή εργαλείων

25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.52 Κατασκευή ρολογιών

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03 Κατασκευή στρωμάτων

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων

32.11 Κοπή νομισμάτων

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12 Επισκευή μηχανημάτων

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού

37.00 Επεξεργασία λυμάτων

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών

42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

43.11 Κατεδαφίσεις

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32 Ξυλουργικές εργασίες

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων (46.18.11.08)

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32 Εκμετάλλευση ταξί

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.10 Αποθήκευση

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24 Διακίνηση φορτίων

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90 Άλλα καταλύματα

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29 Aλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11 Έκδοση βιβλίων

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13 Έκδοση εφημερίδων

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.12 Δικτυακές πύλες (web portals)

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)

64.30 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11 Ασφάλειες ζωής

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20 Αντασφάλιση

66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10 Νομικές δραστηριότητες

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73.11 Διαφημιστικά γραφεία

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30 Δραστηριότητες έρευνας

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση

84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

85.10 Προσχολική εκπαίδευση

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα

90.01 Τέχνες του θεάματος

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02 Δραστηριότητες μουσείων

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων

94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων

Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.