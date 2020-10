Ο Τραμπ θα φύγει από τις ΗΠΑ αν χάσει

Μια σημαντική είδηση που τον αφορά γνωστοποίησε για πρώτη φορά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας. Εξαπολύοντας νέα επίθεση στον αντίπαλό του Τζο Μπαίντεν, τον χαρακτήρισε ως τον «χειρότερο υποψήφιο στην ιστορία της αμερικανικής πολιτικής.

Σε ένα νέο σόου από αυτά που μας έχει συνηθίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας που κυβερνά τις ΗΠΑ επιδόθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας.

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh

— David Mack (@davidmackau) October 17, 2020