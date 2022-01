Ο Ναδάλ, ανέτρψε το 0-2 τον Μεντβέντεφ και πήρε το 21ο Grand Slam!

Μοναδικός Ράφα Ναδάλ! Ο 35χρονος Ισπανός παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 σετ από τον εξαιρετικό Ντανιίλ Μεντβέντεφ δεν το έβαλε κάτω. Κέρδισε τα τρία επόμενα σετ όλα και έφτασε στην κατάκτηση του Αυστραλιανού Open, για δεύτερη φορά στην καριέρα του και πρώτη από το 2009, μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό που κράτησε σχεδόν πεντέμισι ώρες!

Έτσι έγινε ο πρώτος τενίστας με 21 τίτλους σε Grand Slam αφήνοντας στους 20 τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Ρότζερ Φέντερερ. Παράλληλα στέρησε στον Ρώσο αντίπαλό του τη δυνατότητα να επωφεληθεί από την απουσία του «Νόλε» και κερδίζοντας τον τίτλο να ανέβει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 25χρονος Μεντβέντεφ κέρδισε με άνεση το πρώτο σετ με 6-2, κατόρθωσε να γυρίσει από το… πουθενά το δεύτερο και να το πάρει κι αυτό με 7-6 (7-5) μετά από μιάμιση ώρα και όλα έδειχναν πως θα κατακτούσε δεύτερο σερί Grand Slam. Όμως σχεδόν τέσσερις μήνες πριν κλείσει τα 36, ο Ναδάλ έδειξε πως έχει αστείρευτες δυνάμεις και σπουδαίο χαρακτήρα για να «λυγίσει». Πήρε το τρίτο και το τέταρτο σετ με 6-4, έφτασε σε διπλό match point στο πέμπτο σετ για να ισοφαριστεί σε 5-5 από τον Ρώσο, αλλά κάνοντας αμέσως μπρέικ (!) πήρε με 7-5 το τελευταίο σετ και τη νίκη.

Δείτε τον τελευταίο πόντο και τον πανηγυρισμό του Ναδάλ:

Another chapter is written 🏆@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

