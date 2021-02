Νέα πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Δημοσιογράφων η Σάγια Τσαουσίδου

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά οι εκλογές για την ανάδειξη του Διεθνούς Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ). Η Σάγια Τσαουσίδου εκλέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία νέα Πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται Ελληνίδα σε αυτή τη θέση. Αξίζει να τονιστεί ότι από την ίδρυσή της το 1962 στο Σαν Ρέμο, η AEJ έχει κάνει σπουδαίο έργο σχετικά με την ελευθερία του Τύπου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασχολείται με την προστασία των δημοσιογράφων από διώξεις και προωθεί την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης βοηθώντας τους δημοσιογράφους στο έργο τους.

Η νέα πρόεδρος είναι ένα άτομο που έχει πολυετή θητεία στην ευρωπαϊκή ειδησεογραφία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Σάγια Τσαουσίδου είναι επίσης Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της AEJ ενώ επίσης είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δημοσιογράφων IFJ και της Ένωσης Κοινοβουλευτικών Συντακτών του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στο Στρασβούργο αλλά και μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου. Η Σάγια Τσαουσίδου γεννήθηκε στην Κοζάνη. Από την ηλικία των επτά ετών ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις στο Κέντρο Σπουδών “ΟΜΗΡΟΣ” και συμμετείχε σε σεμινάρια δημοσιογραφίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α) αλλά και σε διάφορα σεμινάρια δημοσιογραφίας για ευρωπαϊκά θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δράση της εκτός συνόρων είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενώ πολλές είναι και οι συμμετοχές της σε διεθνή συνέδρια ως συντονίστρια ή ομιλήτρια τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Σε επαγγελματικό επίπεδο έχει εργαστεί σε μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Έχει επίσης εργαστεί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Έχει επίσης συμμετοχή στη συγγραφή των βιβλίων “Stories of Business Success Ι”, “Stories of Business Success ΙΙ” & “Stories of Manager Success” τα οποία αφορούν σε αυτοβιογραφίες επιτυχημένων Ελλήνων επιχειρηματιών και μάνατζερ. Με την ιδιότητα της δημοσιογράφου δίδαξε μαθήματα δημοσιογραφίας στην αντίστοιχη ειδικότητα ιδιωτικών ΙΙΕΚ από το 2005-2012 .

Παράλληλα είναι υπεύθυνη για τα ευρωπαϊκά θέματα στην ειδησεογραφική σελίδα EUROZOI.GR και στην ομογενειακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hephaestus Wien ενώ εργάζεται επίσης ως αρχισυντάκτρια του ομογενειακού διαδικτυακού ραδιοφώνου Hephaestus Wien Radio. Από το 2003 έχει την ευθύνη της διοργάνωσης των ετήσιων Δημοσιογραφικών Βραβείων «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ», του ελληνικού τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων καθώς και του Ευρωπαϊκού Βραβείου Δημοσιογραφίας. Ασχολείται με την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην ενημέρωση νέων ανθρώπων σχετικά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και είναι υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Μελετών και Σπουδών Ιωαννης Καποδιστριας. Η Σάγια Τσαουσίδου είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας και όπως επισημαίνει δεν φαντάζεται τη ζωή της ούτε μία στιγμή μακριά από τις καθημερινές δραστηριότητες της που της δίνουν ενέργεια δύναμη αλλά και ηθική ικανοποίηση για να συνεχίσει το έργο της. «Πιστεύω ότι είναι καιρός να ξανασκεφτούμε τους στόχους και τις δραστηριότητές μας, μιας και η Ευρώπη, ο κόσμος, αλλά και η δημοσιογραφία έχουν αλλάξει. Ζούμε στον κόσμο της στιγμιαίας δημοσιογραφίας, που δεν ελέγχεται η αξιοπιστία των πηγών και η σημασία των ειδήσεων διαρκεί όσο το πάτημα του τηλεκοντρόλ ή του πληκτρολογίου για την εναλλαγή τηλεοπτικών καναλιών ή διαδικτυακών σελίδων» επισημαίνει η νέα πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (AEJ). Θεωρώ ότι προσωπικότητες όπως η Σάγια Τσαουσίδου προσδίδουν κύρος και αξιοπιστία στο χώρο των ΜΜΕ και διαφημίζουν τη χώρα μας στο εξωτερικό.