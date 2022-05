Ν. Χαρδαλιάς – BE MY HERO – Ας γίνουμε όλοι δότες μυελού των οστών

Αυτό έγραψε, στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επισκέφθηκε το περίπτερο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης BE MY HERO που φιλοξενείται στο συνέδριο της ΝΔ και φωτογραφήθηκε με εθελόντριες.

BE MY HERO!Ας γίνουμε όλοι δότες μυελού των οστών!

Εάν αποκτήσουμε πάνω απο 200.000 Έλληνες εθελοντες,θα αυξηθεί κατά 80% η πιθανότητα να βρει συμβατό δότη μυελού των οστών, ένα παιδί ή ένας ενήλικα που νοσεί από καρκίνο .Το Be my Hero φιλοξενείται στο συνέδριο ΝΔ!#χάρισεζωή pic.twitter.com/GgM1dHF4OA

— Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) May 8, 2022