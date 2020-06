Κατηγορούν την Τουλουπάκη πως έστειλε παραπλανητικά αποσπάσματα στη Βουλή

Έντονες αντιδράσεις και νέα πολιτική κόντρα προκαλεί η κίνηση της Ελένης Τουλουπάκη να στείλει τα έγγραφα του εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Novartis στη Βουλή, επισημαίνοντας ανεπίσημη μετάφραση εγγράφου από το περιφερειακό δικαστήριο του New Jersey.

Στο διαβιβαστικό της Εισαγγελίας η κ. Τουλουπάκη μεταξύ άλλων αναφέρει «Σας διαβιβάζουμε συνημμένα δύο έγγραφα των δικαστικών αρχών των Η.Π.Α. με στοιχεία UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF NEW JERSEY – Criminal No. 20-538 – και UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF NEW JERSEY –CASE NO.20-cr-, τα οποία εστάλησαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας μας την 25-6-2020 και ώρα 8.17 μ.μ. από το Νομικό Γραφείο της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, γνωρίζοντας σας ότι έχουν ήδη διαβιβασθεί προς τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για επίσημη μετάφραση τους»

Ωστόσο, η κ. Τουλουπάκη επιλέγει να κάνει ανεπίσημη μετάφραση σε συγκεκριμένο απόσπασμα από τις σελίδες του κειμένου από το δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϋ που μελετούσε την υπόθεση αρχικά, και όχι από τα τελικά κείμενα του Υπουργείου Διακαιοσύνης και της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με βάση τα οποία ολοκληρώθηκε η εξωδικαστική συμφωνία.

Μάλιστα το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το ίδιο με αυτό που ανέδειξαν φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ ΜΜΕ το βράδυ της Πέμπτης και υιοθέτησε το ίδιο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για «δικαίωση», υποστηρίζοντας πως αναφέρεται σε «Έλληνες Αξιωματούχους» τους οποίους συνδέει με τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τι αναφέρουν τα συγκεκριμένα έγγραφα

Το συγκεκριμένο απόσπασμα αποτελεί τη δεύτερη εισαγωγική παράγραφο της «Πράξης Ι» που εξετάζεται από το δικαστήριο του Νιού Τζέρσεϊ και η οποία περιγράφει την «Συνωμοσία προς παραβίαση των διατάξεων κατά της δωροδοκίας» του νόμου των ΗΠΑ «περί Αλλοδαπών Πρακτικών Διαφθοράς» (FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT OPINION PROCEDURE – FCPA).

Η παράγραφος 42 βρίσκεται στην σελίδα 15, και αναφέρει χαρακτηριστικά όπως χαρακτηριστικά μεταφράζει στο διαβιβαστικό της η Εισαγγελία Διαφθοράς:

«Μεταξύ ή γύρω στο έτος 2012 και μέσα στο ή γύρω στο έτος 2015. εντός των ΗΠΑ και αλλού, η κατηγορουμένη Νovartis Hellas Α.Ε.Β.Ε. μαζί με τον εργαζόμενο 1 της Νovartis Hellas και τον εργαζόμενο 2 της Νovartis Hellas και άλλους γνωστούς και αγνώστους, εν γνώσει και εσκεμμένα (με πρόθεση) συνδέθηκαν, συνωμότησαν, συνήργησαν και συμφώνησαν από κοινού και μεταξύ τους να διαπράξουν αδίκημα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, και συγκεκριμένα:

Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω των εργαζομένων της και των αντιπροσώπων της ενήργησαν πράξεις διαφθοράς σε σχέση με προσφορά, πληρωμή, υπόσχεση πληρωμής και εξουσιοδότηση (έγκριση) καταβολής οιουδήποτε αντικειμένου αξίας σε κάποιον αλλοδαπό αξιωματούχο και οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνώριζαν ότι ολόκληρο ή τμήμα αυτών των χρημάτων και της αξίας τους επρόκειτο να προσφερθεί, δοθεί και υποσχεθεί και προσφέρθηκε, δόθηκε και υποσχέθηκε σε αλλοδαπό αξιωματούχο για τον σκοπό: i) του επηρεασμού ενεργειών και αποφάσεων του αλλοδαπού αξιωματούχου στο πλαίσιο της επίσημης ιδιότητας του, ii) της προτροπής προς τον αλλοδαπό αξιωματούχο να πράξει και να παραλείψει να πράξει ενέργειες κατά παράβαση της νόμιμης υποχρέωσης του ως άνω αξιωματούχου, iii) της διασφάλισης οιουδήποτε αθέμιτου πλεονεκτήματος και iv) της προτροπής προς τον αλλοδαπό αξιωματούχο να χρησιμοποιήσει την επιρροή του προς μία αλλοδαπή κυβέρνηση και αρχές και υπηρεσίες για να επιδράσει και επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο ενέργειες και αποφάσεις της κυβέρνησης και αρχών και υπηρεσιών, ώστε να βοηθήσει την Νovartis Hellas στην απόκτηση και διατήρηση επιχειρηματικού οφέλους κατά την άσκηση της επιχειρηματικής (κερδοσκοπικής) δραστηριότητας της, κατά παράβαση του (άρ.) 15 U.S.C. παρ.78dd-3».

Δείτε το κείμενο στα αγγλικά:

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το συγκεκριμένο απόσπασμα «αποδεικνύει» πως το δικαστήριο των ΗΠΑ μιλά για «Έλληνες αξιωματούχους της κυβέρνησης», τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει με τα πολιτικά πρόσωπα που ελέχθησαν στην Ελλάδα, τα οποία επηρέασαν την ελληνική κυβέρνηση. Όπως μάλιστα αναφέρει σε non paper που εξέδωσε: «Στην ίδια η συμφωνία για την παύση δίωξης κατά της Novartis, που δημοσιοποιήθηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σελίδα 15 πως «προέτρεψε αλλοδαπούς (Έλληνες εν προκειμένω) αξιωματούχους να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους προς μία αλλοδαπή (εν προκειμένω την ελληνική) κυβέρνηση και Αρχές και υπηρεσίες για να επιδράσει και να επηρεάσει με αυτόν τον τρόπο ενέργειες και αποφάσεις της κυβέρνησης, Αρχών και υπηρεσιών, ώστε να βοηθήσει τη Novartis HELLAS στην απόκτηση και διατήρηση επιχειρηματικού οφέλους κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της». Θυμίζουμε στη ΝΔ ότι η μόνη απόφαση που λαμβάνει μία κυβέρνηση, για να μπορεί να επηρεαστεί, είναι ο καθορισμός της πολιτικής για το φάρμακο και η τιμολόγησή τους».

Ωστόσο το δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ στο συγκεκριμένο σημείο κάνει αναφορά στον κώδικα των ΗΠΑ και συγκεκριμένα το «15 U.S. Code § 78dd–3 – Prohibited foreign trade practices by persons other than issuers or domestic concerns», προκειμένου να περιγράψει το αδίκημα πάνω στο οποίο βασίζεται η κατηγορία περί συνωμοσίας από τον «εργαζόμενο 1 της Νovartis Hellas και τον εργαζόμενο 2 της Νovartis Hellas και άλλους γνωστούς και αγνώστους». Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί στο σημείο τον όρο που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο του νόμου των ΗΠΑ (foreign official) και όχι τον όρο «Greek State HCP» ή « Novartis Employee» όπως κάνει στα προηγούμενα και τα επόμενα σημεία του κειμένου. Είναι δε χαρακτηριστικό πως το δικαστήριο επιλέγει να μην χρησιμοποιήσει κομμάτια του ίδιου νόμου που μιλούν για πολιτικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, το 15 U.S. Code § 78dd–3 – Prohibited foreign trade practices by persons other than issuers or domestic concerns αναφέρει (στα αγγλικά):

«Prohibition: It shall be unlawful for any person other than an issuer that is subject to section 78dd–1 of this title or a domestic concern (as defined in section 78dd–2 of this title), or for any officer, director, employee, or agent of such person or any stockholder thereof acting on behalf of such person, while in the territory of the United States, corruptly to make use of the mails or any means or instrumentality of interstate commerce or to do any other act in furtherance of an offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment of any money, or offer, gift, promise to give, or authorization of the giving of anything of value to—

(1) any foreign official for purposes of—

(A) (i) influencing any act or decision of such foreign official in his official capacity, (ii) such foreign official to do or omit to do any act in violation of the lawful duty of such official, or (iii) securing any improper advantage; or

(B) inducing such foreign official to use his influence with a foreign government or instrumentality thereof to affect or influence any act or decision of such government or instrumentality, in order to assist such person in obtaining or retaining business for or with, or directing business to, any person;

(2) any foreign political party or official thereof or any candidate for foreign political office for purposes of—

(A) (i) influencing any act or decision of such party, official, or candidate in its or his official capacity, (ii) inducing such party, official, or candidate to do or omit to do an act in violation of the lawful duty of such party, official, or candidate, or (iii) securing any improper advantage; or

(B) inducing such party, official, or candidate to use its or his influence with a foreign government or instrumentality thereof to affect or influence any act or decision of such government or instrumentality, in order to assist such person in obtaining or retaining business for or with, or directing business to, any person; or (3) any person, while knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given, or promised, directly or indirectly, to any foreign official, to any foreign political party or official thereof, or to any candidate for foreign political office , for purposes of—

(A) (i) influencing any act or decision of such foreign official, political party, party official, or candidate in his or its official capacity, (ii) inducing such foreign official, political party, party official, or candidate to do or omit to do any act in violationof the lawful duty of such foreign official, political party, party official, or candidate, or (iii) securing any improper advantage; or (B) inducing such foreign official, political party, party official, or candidate to use his or its influence with a foreign government or instrumentalitythereof to affec or influence any act or decision of such government or instrumentality, in order to assist such person in obtaining or retaining business for or with, or directing business to, any person.»

Η συνωμοσία

Στη συνέχεια στις επόμενες 4 σελίδες, το δικαστήριο περιγράφει αναλυτικά την συνωμοσία την οποία εξετάζει στην «Πράξη Ι».

Σύμφωνα με την παράγραφο 48 στη σελίδα 16, το αντικείμενο της συνωμοσίας έχει να κάνει με την δωροδοκία Ελλήνων γιατρών κρατικών νοσοκομείων, οι οποίοι στέλνονταν σε σεμινάρια στο εξωτερικό τα οποία χρηματοδοτούσε η Novartis, προκειμένου να συνταγογραφούν το φάρμακό της Lucentis. Στις επόμενες παραγράφους, γίνεται αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που έχει μαζέψει και αφορούν τη συγκεκριμένη συνωμοσία.

Αντίθετα δεν αναφέρει τίποτα για δωροδοκίες πολιτικών ή κάποια αλλαγή στην τιμολόγηση των φαρμάκων, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε τα κείμενα στα αγγλικά, όπου περιγράφεται η συνωμοσία που εξετάζεται στην «Πράξη Ι»:

Πού όμως αναφέρεται ο όρος «foreign officials»;

Η απάντηση έρχεται από το ίδιο κείμενο και συγκεκριμένα τη σελίδα 3, όπου το δικαστήριο έχει ήδη προχωρήσει στον ορισμό του όρου «foreign officials» για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το δικαστήριο αναφέρει ξεκάθαρα πως πρόκειται για εργαζόμενους σε κρατικά νοσοκομεία και κλινικές στην Ελλάδα, οι οποίοι θεωρούνται «foreign officials» σύμφωνα «με την έννοια που προσδίδει στον όρο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ». Τον ίδιο χαρακτηρισμό («foreign officials») χρησιμοποιεί και για «Έλληνα Πάροχο Υγείας» (HCP) κάνοντας λόγο για άτομο – η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή στις ΗΠΑ – και ο οποίος ήταν Πάροχος Υγείας, (Health Care Provider-HCP), υπάλληλος σε ελληνική δημόσια κλινική και «ξένος αξιωματούχος» με την έννοια που προσδίδει στον όρο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ απέκρυψε τον ορισμό του «foreign official» που γίνεται στις αρχικές σελίδες του κειμένου, και υποστηρίζει πως μιλά για «Έλληνες κρατικούς αξιωματούχους» και πως στο κείμενο των δικαστικών Αρχών των ΗΠΑ, γίνεται παραδοχή «για επηρεασμό της ελληνικής κυβέρνησης την περίοδο 2012-2015 στις αποφάσεις της για τα φάρμακα της Novartis».

Αντιδράσεις από ΝΔ και ΚΙΝΑΛ

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου και η απόκρυψη του ορισμού του «foreign official» από την κ. Τουλουπάκη προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ. Όπως ανέφεραν κοινοβουλευτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η συγκεκριμένη επιλογή από το μη τελικό κείμενο από την κ. Τουλουπάκη έγινε σκοπίμως προκειμένου να στηριχθεί το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση, αφού στο τελικό κείμενο με βάση το οποίο έγινε η συμφωνία στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς δεν υπάρχει καμία από αυτές τις αναφορές.

Μέλος της προανακριτικής σχολιάζοντας την κίνηση Τουλουπάκη παρατηρούσε ότι «λειτουργεί ήδη ως κατηγορούμενη που προστατεύει τον εαυτό της παρά ως Εισαγγελέας Διαφθοράς».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος μιλώντας στο Action 24 το βράδυ της Παρασκευής, επεσήμανε ότι η Ελένη Τουλουπάκη «στέλνει παραπλανητικά έγγραφα στη Βουλή και θα δώσει λόγο και γι’ αυτό για την παραπλάνηση του Κοινοβουλίου».