Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Ινδία – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Μια πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα στην πόλη Λούκνοου της βόρειας Ινδίας και εκφράζονται φόβοι ότι τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια, ανέφεραν στελέχη των τοπικών αστυνομικών αρχών μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν.

🇮🇳 : 3 dead after apartment collapse in Lucknow, #India

Residential apartment collapses in India's northern city of Lucknow, more than two dozens feared trapped – local police pic.twitter.com/aIBZmdQAXV

