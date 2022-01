Καναδάς: Χάος στην Οτάβα από εξαγριωμένους αρνητές του εμβολίου

Μέσα σε κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης, και με τον φόβο επεισοδίων, πολλές εκατοντάδες Καναδοί φορτηγατζήδες, υπό τη στήριξη του Ελον Μασκ ταξίδεψαν για χιλιόμετρα από πολλά μέρη του Καναδά και συγκεντρώθηκαν στην Οτάβα, την καναδική πρωτεύουσα για να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη διέλευση των συνόρων Καναδά – ΗΠΑ. Αποτέλεσμα των διαταραχών ήταν να φυγαδευτεί ο πρωθυπουργός και η οικογένειά του!

Συγκεκριμένα, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η οικογένειά του αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους στην Οτάβα και μεταφέρθηκαν σε μυστική τοποθεσία, όπως αναφέρει το CBC. Το γραφείο του πρωθυπουργού είπε μάλιστα ότι δεν θα αναφέρει την τοποθεσία του Τριντό για λόγους ασφαλείας. Ο Λοχίας του Καναδικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οι διαδηλωτές θα μπορούσαν να εμφανιστούν στα σπίτια των αξιωματούχων, κάτι που ο κ. Τριντό γνωρίζει καλά.

«Η μικρή περιθωριακή μειοψηφία των ανθρώπων που κατευθύνονται προς την Οτάβα και έχουν απαράδεκτες απόψεις που εκφράζουν δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των Καναδών που ήταν εκεί ο ένας για τον άλλον, οι οποίοι γνωρίζουν ότι ακολουθώντας την επιστήμη και προστατεύοντας τον καθένα είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε τις ελευθερίες μας, τα δικαιώματά μας, τις αξίες μας, ως χώρα», είπε ο κ. Τριντό.

The protest's focus on vaccine mandates for truck drivers in Canada has grown to include a wider range of political views. https://t.co/t5Bt7CEtvK

— CTV Toronto (@CTVToronto) January 30, 2022