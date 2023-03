JP Morgan: Δεν βλέπει κινδύνους για τις Ελληνικές μετοχές

Δεν βλέπει κίνδυνο για τις ελληνικές μετοχές στη σκιά των τραπεζικών θεμάτων στις ΗΠΑ η JP Morgan, όπως σημειώνει σε σημερινή της έκθεση με τίτλο «CEEMEA Equity Risks in the Shadow of the Banking “issues”».

Η JPM εξετάζει δύο παράγοντες για να εντοπίσει πιθανούς κινδύνους στις αγορές της περιοχής της Αναδυόμενης και Κεντρικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Πρώτον, τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και δεύτερον το πόσο σημαντικό είναι το άλμα που έχουν σημειώσει τα επιτόκια πολιτικής.

«Αναμένουμε σοκ μόνο στις αγορές όπου τα επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα και όπου η ανάπτυξη έχει πραγματοποιήσεις στροφή προς την ύφεση», τονίζει η JPM, ενώ προσθέτει πως προάγγελος του όποιου πανικού σε μία αγορά είναι ο εφησυχασμός.

Έτσι, εξετάζοντας την ελληνική αγορά σημειώνει πως σε ότι αφορά τον παράγοντα επιτόκια, τα επιτόκια της ΕΚΤ έχουν αυξηθεί από τις -50 μονάδες βάσης στο 2,5%, ίσως πιο δραματικά από ότι έχουν αυξηθεί στα επιτόκια της Fed στις ΗΠΑ. Όμως, οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα παραμένουν εύρωστες, λόγω της χαμηλότερης εξάρτησής της από το φυσικό αέριο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των εισροών του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε. Παράλληλα, η JPM δεν έχει εντοπίσει ποτέ, όπως σημειώνει, εφησυχασμό από τους επενδυτές στην Ελλάδα.

Η JPM δεν ανησυχεί επίσης για τις αγορές της Μέσης Ανατολής (ΜΕΝΑ) και της Νοτίου Αφρικής. Στη ΜΕΝΑ, η άνοδος των επιτοκίων του δολαρίου (Fed Funds από 25 μ.β σε 4,75%) είναι τεράστια, αλλά τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομικής ανάπτυξης είναι αρκετά ισχυρά, με την οικονομία εκτός του κλάδου του πετρελαίου, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να παραμένει δυναμική. Στη Νότιο Αφρική το άλμα στα επιτόκια τους τελευταίους μήνες ήταν πολύ μικρότερο από ό,τι στη Μέση Ανατολή ή την Κεντρική Ευρώπη (από το 3,5% στο 7,25%), ενώ δεν εκτιμά πως οι επενδυτές είναι ιδιαίτερα εφησυχασμένοι.

Οι μετοχές οι οποίες είναι αντιμέτωπες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο είναι ωστόσο αυτές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως τονίζει η JPM. Εκεί, η άνοδος των επιτοκίων είναι τεράστια: στην Ουγγαρία το επιτόκιο έχει αυξηθεί από 60 μ.β σε 13%, το επιτόκιο repo στην Πολωνία από 10 μ.β σε 6,75% και το προεξοφλητικό επιτόκιο Τσεχίας από 5 μ.β σε 6%. Παράλληλα, οι οικονομίες της περιοχής έχουν χτυπηθεί έντονα από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.