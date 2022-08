ΗΠΑ: Πανικός από πυροβολισμούς στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο

Πυρά προκάλεσαν πανικό χθες Πέμπτη στο Mall of America, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μινεάπολη (βόρεια), σύμφωνα με την αστυνομία.

Το εμπορικό κέντρο τέθηκε σε lockdown —υπό αποκλεισμό— για περίπου δύο ώρες λόγω του «συμβάντος».

Βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οικογένειες να τρέχουν στο γιγαντιαίο συγκρότημα, όπου λειτουργούν όχι λιγότερα από 500 καταστήματα.

Nothing more American then a back to school shooting at the mall of America. Pray for this state. pic.twitter.com/BqkkGnU0DW

— Tyler (@TylerReide) August 4, 2022