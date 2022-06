Η Kellogg σπάει σε τρία κομμάτια – Ράλι για τη μετοχή

Τα σχέδια διάσπασής της σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες ανακοίνωσε η Kellogg, με τον αμερικανικό κολοσσό των τροφίμων να χωρίζει το brand στις κατηγορίες σνακ, δημητριακών και φυτικών προϊόντων. Η είδηση πυροδότησε ένα ράλι της μετοχής, που προσυνεδριακά έφτασε ακόμη και στο 8%. Συνολικά φέτος, η μετοχή της εταιρείας έχει εκτιναχθεί κατά 4,8%.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η Global Snacking Co με πωλήσεις της τάξεως του 11,4 δισ. δολάρια θα περιλαμβάνει τα δημητριακά, τα noodles, τα κατεψυγμένα προϊόντα πρωινού και τα σνακς, η North America Cereal Co, με πωλήσεις 2,4 δισ. δολαρίων θα περιλαμβάνει τα δημητριακά σε ΗΠΑ, Καναδά και Καραϊβική και η Plant Co θα επικεντρώνεται στα φυτικά προϊόντα μέσω της MorningStars Farms με μία αξία της τάξεως των 340 εκατ. δολαρίων.

Η διάσπαση θα πραγματοποιηθεί μέσω spin-offs και τα οριστικά ονόματα των τριών εταιρειών θα ανακοινωθούν προσεχώς. Εντάσσεται ωστόσο σε μία προσπάθεια μετασχηματισμού του χαρτοφυλακίου της Kellogg, ώστε το κάθε κομμάτι να επικεντρωθεί καλύτερα στη βασική δραστηριότητά του.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2023.