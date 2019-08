Έτσι κατέγραψε ο δορυφόρος την φωτιά στην Εύβοια

Την πρώτη δορυφορική απεικόνιση της μεγάλης φωτιάς στην Εύβοια έδωσε στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Με εντολή του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, ενεργοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας η Υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη χαρτογράφηση της έκτασης που καταστράφηκε και τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Η πρώτη δορυφορική απεικόνιση της Εύβοιας

Η πρώτη φωτογραφία ελήφθη πριν από την επέκταση της φωτιάς, η περίμετρος της οποίας ξεπέρασε τα 11,5 χιλιόμετρα αργά το απόγευμα της Τρίτης.

4 hours after being activated for the Evia 🇬🇷 #wildfire, our #RapidMappingTeam has delivered its “First Estimate Product” based on a @planetlabs image acquired today

Unfortunately thick smoke does not allow to perform a full delineation

A VHR acquisition is planned for tomorrow pic.twitter.com/XmTYL2GLQc

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2019