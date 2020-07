Ενόχληση Τραμπ για την Τουρκία και το τζαμί

Έντονα ενοχλημένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την απόφαση Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να μετατρέψει τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, με τον οποίο συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο.

As I told Archbishop @Elpidophoros today, America will stand firm with the Greek Orthodox Church in the call for Hagia Sophia to remain accessible as a source of inspiration and reflection for every person of every faith. pic.twitter.com/OsuMMuXqBC

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 23, 2020