Έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Τζόνσον

Ο «αντάρτης» βουλευτής των Συντηρητικών, Φίλιπ Λι προσχώρησε στο κόμμα των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και στερεί από τον Μπόρις Τζόνσοντην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο πρώην υπουργός και θερμός υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισερχόμενος στο βρετανικό Κοινοβούλιο άφησε τους υπόλοιπους βουλευτές έκπληκτους, καθώς αντί να περάσει στη θέση του, εκείνος εποφάσισε να κάτσει στα έδρανα του κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών.

Πλέον, ο Μπόρις Τζόνσον με κυβέρνηση μειοψηφίας καλείται να διαχειριστεί το Brexit, εν μέσω πολιτικού «χάους».

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019