Χάος στους δρόμους από την απεργία στα Μέσα Μεταφοράς

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου λόγω και των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, για το θανατηφόρο δυστύχημα στον ηλεκτρικό την περασμένη Τρίτη. Για τη διευκόλυνση των πολιτών, δεν ισχύει σήμερα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας.

Μποτιλιαρισμένη και στα δύο ρεύματα είναι η λεωφόρος Κηφισού, σοβαρά είναι τα προβλήματα στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού, στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Αθήνα, στις καθόδους των λεωφόρων Κηφισίας και Μεσογείων και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα.

