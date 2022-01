Αγγλία: Με αίματα στο πρόσωπο κατηγορεί η σύντροφος του Γκρίνγουντ τον ίδιο για ξυλοδαρμό

Σοκ έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη στην Βρετανία, καθώς ο ποδοσφαιριστής Μέισον Γκρίνγουντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατηγορείται από τη σύντροφό του, Χαριέτ Ρόμπσον, για ξυλοδαρμό, με την Αγγλίδα να έχει ανεβάσει και σοκαριστικές εικόνες στα social media.

Ειδικότερα, σε σχετικό video εμφανίζεται με αίματα στο πρόσωπό της και γράφει «σε όποιον θέλει να ξέρει τι κάνει ο Μέισον Γκρίνγουντ σε εμένα», ενώ σε φωτογραφίες φαίνονται και μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει σάλο στην Αγγλία, αναγκάζοντας και την ίδια τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πάρει θέση για το θέμα, χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τους ισχυρισμούς της.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT

— Finn🇮🇸 (@IcecoldMartial) January 30, 2022