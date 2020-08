Ζωή Ράπτη – Νίκος Ταγαράς: Δυο πρόσωπα έκπληξη στην κυβέρνηση

Μετά την ανακοίνωση του μίνι ανασχηματισμού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, η κυρία Ζωή Ράπτη αναλαμβάνει τη θέση της υφυπουργού Υγείας, ενώ ο κ. Νίκος Ταγαράς τη θέση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Δύο νέα πρόσωπα προστέθηκαν στα μέλη της κυβέρνησης, ενώ ακόμη 3 αναβαθμίστηκαν, με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις νέες προσθήκες που ανακοινώθηκαν, στο κυβερνητικό σχήμα εισέρχεται η κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για τα θέματα Ψυχικής Υγείας, αλλά και ο κύριος Νίκος Ταγαράς, ο οποίος αναλαμβάνει τα ηνία της θέσης του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ζωή Ράπτη είναι δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών. Έχει διατελέσει αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ψυχικού, ενώ είναι και μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ.

Στο παρελθόν, υπήρξε παντρεμένη με τον Μάκη Βορίδη.

Το βιογραφικό της Ζωής Ράπτη, όπως το ανέβασε η ίδια στο facebook:

Η Ζωή Ράπτη, Δικηγόρος, LL.M., είναι Βουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών στο Βόρειο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο με διάκριση Master of Laws (LLM with honours) in International Commercial Law στο University of Kent at Canterbury της Μεγάλης Βρετανίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Είναι δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση σε θέματα δικαίου του περιβάλλοντος και της χωροταξίας. Έχει χειριστεί με επιτυχία σημαντικές υποθέσεις για την διάσωση κοινοχρήστων χώρων σε πολλές περιοχές στην χώρα μας, μεταξύ των οποίων και της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων στο Ψυχικό.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Έχει δεκαεξαετή θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού (1998-2014) καθώς και εκλεγμένη εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος της Γ.Γ. Ολυμπιακών αγώνων του Υπουργείου Πολιτισμού στην κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή και νομική σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Μεταρρύθμισης Υγείας στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (2010- 2015). Ήταν υποψήφια στις Ευρωεκλογές με την Νέα Δημοκρατία το 2014 και στις Βουλευτικές Εκλογές στην Β΄ Περιφέρεια Αθηνών το 2015. Από το 2016 μέχρι σήμερα είναι Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος και μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

Ποιος είναι ο Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για ένα υπουργείο που δεν είναι άγνωστο στον κ. Ταγαρά, καθώς το 2014, επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Γεννημένος το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, ο Νικόλαος Ταραράς είναι πατέρας δύο παιδιών, ενώ το επάγγελμά του είναι πολιτικός μηχανικός. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες. Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με τη ΝΔ στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε το 1981 με το βαθμό του έφεδρου Ανθυποσμηναγού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπηρέτησε για χρόνια στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 8 χρόνια ως Πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987 – 1994) και 4 χρόνια ως Δήμαρχος Τενέας (1999 – 2002). Ταυτόχρονα υπήρξε για 4 χρόνια Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας (1999 – 2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των Τ.Ε.Δ.Κ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Ν. Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.

Την οκταετία 2003 – 2010 διετέλεσε Νομάρχης Κορινθίας. Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε., Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος της Ε.Ν.Α.Ε. στις επιτροπές Μεταφορών και Δημοσίων Σχέσεων, εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α.Ε. στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και στην Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, καθώς και Πρόεδρος στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο Κέντρο Νέων και στο Λυσίππειο Πνευματικό Κέντρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας.